Молодые писатели получат шанс прославиться

Bookscriptor объявляет конкурс для малоизвестных талантливых авторов, пишущих на русском языке и мечтающих обрести своего читателя. Писателям предлагается попробовать себя в одном из 3 направлений: «литература взросления» (young adult), «фантастика/фэнтези» и «интеллектуальная российская проза».

Рукописи на соискание премии принимаются до 1 июня этого года по адресу award@bookscriptor.ru.

К рассмотрению принимаются прозаические произведения объёмом от 100 до 480 тысяч печатных знаков.

Организаторы конкурса серьёзно подошли к формированию экспертного Совета: Илья Данишевский, Михаил Эдельштейн. Евгений Бабушкин Екатерина Панченко являются признанными профессионалами своего дела. В конце августа-начале сентября будут проведены публичные дебаты членов жюри и приглашенных экспертов в Библиотеке им. Достоевского. Награждение лауреатов состоится осенью на Московской международной выставке-ярмарке на ВДНХ.

Победителей ожидает издание печатной и электронной версии книг, пиар-сопровождение и освещение в СМИ, а также возможность номинации книги-лауреата на крупнейшие литературные премии России от лица издательства Bookscriptor.