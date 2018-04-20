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Молодые писатели получат шанс прославиться
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Молодые писатели получат шанс прославиться 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Bookscriptor объявляет конкурс для малоизвестных талантливых авторов, пишущих на русском языке и мечтающих обрести своего читателя. Писателям предлагается попробовать себя в одном из 3 направлений: «литература взросления» (young adult), «фантастика/фэнтези» и «интеллектуальная российская проза».
Рукописи на соискание премии принимаются до 1 июня этого года по адресу award@bookscriptor.ru.
К рассмотрению принимаются прозаические произведения объёмом от 100 до 480 тысяч печатных знаков.
Организаторы конкурса серьёзно подошли к формированию экспертного Совета: Илья Данишевский, Михаил Эдельштейн. Евгений Бабушкин, Екатерина Панченко являются признанными профессионалами своего дела. В конце августа-начале сентября будут проведены публичные дебаты членов жюри и приглашенных экспертов в Библиотеке им. Достоевского. Награждение лауреатов состоится осенью на Московской международной выставке-ярмарке на ВДНХ.
Победителей ожидает издание печатной и электронной версии книг, пиар-сопровождение и освещение в СМИ, а также возможность номинации книги-лауреата на крупнейшие литературные премии России от лица издательства Bookscriptor.
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