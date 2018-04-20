Литературный практикум ко Дню православной книги прошел на Трофимова

В библиотеке № 121 на улице Трофимова прошел литературный практикум, посвященный Дню православной книги. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Нина Горст.

— Практикум прошел с участием священнослужителя храма Александра Невского , дьякона Николая. Рассказ о Ветхом и Новом Завете как первоисточнике православной литературы вызвал много вопросов в аудитории: кто написал эти книги, насколько достоверны они, каковы образы Бога и Христа, и многое другое. И каждый ответ находил живой отклик в сердцах слушателей, — сообщила Горст.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (ео)