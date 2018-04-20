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Литературный практикум ко Дню православной книги прошел на Трофимова
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Литературный практикум ко Дню православной книги прошел на Трофимова 

Управа Южнопортового района 59 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 на улице Трофимова прошел литературный практикум, посвященный Дню православной книги. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Нина Горст.
— Практикум прошел с участием священнослужителя храма Александра Невского, дьякона Николая. Рассказ о Ветхом и Новом Завете как первоисточнике православной литературы вызвал много вопросов в аудитории: кто написал эти книги, насколько достоверны они, каковы образы Бога и Христа, и многое другое. И каждый ответ находил живой отклик в сердцах слушателей, — сообщила Горст.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (ео)
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