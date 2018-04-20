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Жители Молжаниновского посетили Коломну
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Жители Молжаниновского посетили Коломну 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Для членов инвалидного общества района Молжаниновский была проведена автобусная экскурсия в Коломну. Для участников провели обзорную экскурсию по городу, показали Коломенский кремль, который являлся одним из мощнейших оборонительных укреплений своего времени.
Также жители района посетили музей пастилы. Осматривая экспозицию можно было не только узнать, как зарождалась пастила, но и попробовать ее, приготовленную по лучшим рецептам прошлых лет.
Побывав в Коломне и осмотрев исторические места, экскурсанты получили незабываемое ощущение единения с историей, уходящей в глубину веков. (то)
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