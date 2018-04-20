Самые крутые советские телеведущие: что с ними стало

Александр Бовин , «Международная панорама» Было в его внешности что-то несоветское, буржуазное — и программу он вел соответствующую. Для подавляющего большинства советских людей, которые никогда не были за границей, «Международная панорама», была окошком в «западный» мир. Недаром в ней не только рассказывали о «загнивающем» капитализме, но и показывали Sex Pistols и Boney M, рассказывали о панках и мини-юбках — Александр Бовин считал себя шестидесятником и либералом, и умел переписывать «официозные» репортажи ведущего на нормальный человеческий язык.

Фото: youtube.com В 1991-м он, как и многие тогда, вышел из коммунистической партии, и, одновременно, покинул страну, уехав в Израиль в качестве российского посла. Элеонора Беляева, «Музыкальный киоск» Она стала ведущей из-за трагической случайности: талантливая студентка Гнесинки, закончившая институт с красным дипломом, прямо на экзаменах повредила связки, и о карьере оперной певицы пришлось забыть. Так в 25 лет она оказалась на Центральном телевидении, где ей предложили стать ведущей новой программы. Свой «Музыкальный киоск» Беляева вела на протяжении 32 лет.

Фото: Global Look Press

Она была не только ведущей, но и сама себе редактором — то есть самостоятельно выбирала новые записи, о которых хотела рассказать зрителям. Аудитория не роптала: «прогрессивные» слушатели и молодежь смотрели «Утреннюю почту», интеллигентные любители классики — «Музыкальный киоск». Впрочем, и Элеонора Валериановна страдала от цензуры — ей, например, настойчиво рекомендовали не упоминать в передаче имена Сергея Рахманинова Федора Шаляпина , эмигрировавших в свое время из Советского Союза. Сергей Капица , «Очевидное-невероятное» Как и в случае с «Музыкальным киоском», за всю долгую историю существования программы у нее был только один ведущий, знаменитый ученый-физик Сергей Капица. Он мог сделать науку понятной всем — «Очевидное-невероятное» смотрели и школьники, и пролетарии, и гуманитарии. Завораживали даже открывающие программу титры с цитатой из Пушкина: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух».

Фото: Global Look Press

Капица был чуть ли не единственным телеведущим, чьи программы не вызывали сомнения «на самом верху». Сергей Петрович вспоминал: «В самом начале работы на телевидении меня вызвал Сергей Лапин , тогда председатель Гостелерадио, и объяснил: „Сергей Петрович, мы с вас никаких экспертиз требовать не будем. Вы должны сами отвечать за то, что говорите. А мы будем смотреть“. Юрий Сенкевич , „Клуб путешественников“ »Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!» — эту фразу Михаила Жванецкого понимала и принимала близко к сердцу вся страна. Как и в случае с «Международной панорамой», программа «Клуб путешественников» была окном в мир — но без пропаганды и политики. Только красивые пейзажи, горы, океаны, Африка и Антарктида, весенний Париж и осенний Нью-Йорк.

Фото: Global Look Press

Сенкевич был третьим по счету ведущим этой программы — и самым популярным. О путешествиях он рассказывал на собственном опыте, успев за 30 лет карьеры телеведущего подняться на Эверест, сходить в экспедицию к Северному полюсу, перейти Атлантику, подружиться с Туром Хейердалом и Жак-Ивом Кусто. Неудивительно, что после смерти Юрия Александровича программа закрылась — другого ведущего на его месте представить невозможно. Валентина Леонтьева , «В гостях у сказки» Валентина Леонтьева, всеми любимая «тетя Валя», вела множество программ — и «От всей души», и «Спокойной ночи, малыши!», и «Будильник». Но мы ее любим особенно за «В гостях у сказки» — субботнюю программу, которая предваряла показ какого-нибудь хорошего детского фильма, «Морозко» (зимой), или «Марии Мирабеллы» (накануне летних каникул). Все начиналось с музыкальной заставки: «Если вы не очень боитесь Кощея…», потом была неизменная фраза «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!», и тетя Валя трижды хлопала в ладоши, «призывая» помощников — сказочного библиотекаря и девочку Полину.

Фото: Первый канал

Но, конечно, самое интересное начиналось после фильма, когда Валентина Леонтьева показывала рисунки, которые ей присылали дети со всей страны. И не было ни одного советского ребенка, который бы не мечтал таким образом «попасть в телевизор!