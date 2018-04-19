На Западе Москвы открылась тематическая библиотека «Притяжение»

В Москве в рамках программы «Точки роста» открылась тематическая библиотека «Притяжение». В основе концепции этой библиотеки — закон притяжения, в соответствии с которым мысли действуют подобно магниту и притягивают то, что на них похоже. Поэтому важно мыслить позитивно и общаться со счастливыми и успешными людьми.

Новая концепция будет реализована в обновленной библиотеке №202 (ул. Кастанаевская, д. 52, стр. 2). Как правило, к закону притяжения чаще всего обращаются женщины, да и сама женщина — источник притяжения. Поэтому новое пространство и большинство услуг обновленной библиотеки ориентированы на женскую аудиторию. Ведь независимо от возраста, социальной роли или статуса любой женщине необходимо быть в гармонии с собой и посещать такие места, где она сможет отдохнуть, почитать книги или журналы, найти нужную информацию или получить консультацию, побыть наедине с собой или полноценно провести время с семьей. Более того, по данным Федеральной службы государственной статистики в структуре населения Западного округа Москвы в 2017 году значительно преобладающая группа — женщины в возрасте от 30 до 55 лет. Услуги же учреждений культуры в основном ориентированы на детей от 4-х лет или молодежь до 18 лет. Для преобладающей группы женщин нет ни одного клуба или студии. Это стало еще одной из причин сделать библиотеку в такой концепции.

Библиотека «Притяжение» встретила читателей и гостей светлыми, практически белыми, интерьерами и новым функциональным зонированием. Лектории, концертный зал, зоны для занятий, переговоров и отдыха, арт-пространство — все для того, чтобы библиотека стала местом максимального «притяжения».

В рамках торжественного открытия библиотеки «Притяжение» несколько успешных женщин рассказали о том, как в их жизни работает закон притяжения:

1) Ольга Орлова — генеральный директор Централизованной библиотечной системы Западного округа Москвы;2) Мария Рогачева — генеральный директор «Московской дирекции по развитию культурных центров»;3) Наталья Смирнова — генеральной директор консалтинговой компании «Персональный советник», член ассоциации финансового планирования FinancialPlanningAssociation, автор книг, победитель Международной премии GlobalFinancialPlanningAwards, лучший финансовый советник по европейскому праву;4) Виктория Шиманская — доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта, автор первой запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей, руководитель проекта развития и профессионального самоопределения подростков «Фактор Будущего» (FactorF), директор образовательных программ Skillfolio.

Также в день открытия в библиотеке прошло несколько мероприятий для всех гостей. На презентации фотовыставки «Кинодивы» гости познакомились с творчеством фотографа, журналиста, писателя и переводчика Екатерины Рождественской (представлены работы из частной коллекции автора).

Презентация «В дар библиотеке» была посвящена изданиям, переданным библиотеке из личного собрания бывшего заместителя Мэра Москвы по социальной политике Людмилы Ивановны Швецовой . В коллекции представлены уникальные издания, историко-публицистические документы, публикации Л. И. Швецовой по проблемам детского, молодёжного, женского движения и социальной политики.

Специалисты компании «Вербатория» провели диагностику талантов, интеллектуального и творческого потенциала человека (ребенка, подростка, взрослого) с использованием нейротехнологий всем, кто ранее зарегистрировался на это тестирование.

И, конечно, потрясающее выступление детей из Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, лауреатов международных конкурсов оставило всех гостей в восторге.

Объем книжного фонда библиотеки составляет более 60 тысяч единиц. Универсальный фонд библиотеки организован с учетом всех возрастных групп читателей и комплектуется изданиями по всем отраслям знаний, но специализируется на информационном обеспечении женщины, семьи и организации семейного досуга. Ведется приоритетное комплектование литературой по проблемам семьи и брака, культуре семейных отношений, семейному воспитанию. В пространстве абонемента выделены тематические стеллажи с изданиями по моделированию одежды, дизайну, кулинарии, рукоделию, а также разнообразный спектр дамских журналов.

Постоянных читателей и гостей новой библиотеки «Притяжение» ждут:

— арт-пространство (галереи, студии, мастерские);— интернет-сервис;— лектории для взрослых и детей (пространства для проведения лекций, презентаций и других выступлений гостей и читателей);— концертный зал (пространство для проведения разнообразных event-мероприятий, фестивалей), в котором уже сейчас проводится вся массовая работа библиотеки: встречи с писателями и поэтами, театрализованные и концертные программы (выступления учащихся московских школ искусств и музыкального училища имени Гнесиных, студентов театральных вузов и профессиональных артистов), детские и взрослые литературные праздники, творческие акции и конкурсы. Это пространство можно трансформировать для проведения локальных встреч, тренингов, мастер-классов и т.д. — coffeepoint и зона «релакса» (мягкий диван, на котором можно выпить кофе или чай, ознакомиться с периодикой или просто отдохнуть;— «детская академия» (пространство для организации интеллектуального досуга детей — спектаклей, встреч с писателями, творческих мастерских и других мероприятий).

В планах проведение встреч с успешными женщинами в разных областях: социальное предпринимательство и «стартапы», дом и хобби, психология и личностный рост, здоровье и красота, мода, дети и материнство, бизнес-эрудиция и карьера, эмоциональный интеллект и тайм-менеджмент.

Отдельным направлением станет совместная деятельность библиотеки с ГБУ г. Москвы «Женский деловой Центр». Это, прежде всего, лекции и мастер-классы по адаптации женщин на рынке труда, профориентационное тестирование в целях углубленной оценки предпринимательских и индивидуальных способностей женщин в целях выбора сферы занятости, оказание психологической и иной поддержки женщинам в преодолении трудных жизненных ситуаций, проведение мастер-классов по ремесленничеству и рукоделию для многодетных матерей и безработных граждан.

Таким образом, библиотека «Притяжение» станет для многих центром притяжения необходимой информации, единомышленников, помощников, новых друзей, новых или хорошо забытых талантов, успеха и позитивных эмоций.