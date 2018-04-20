Ещё
Григорий Эпштейн выступил для жителей Отрадного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Григорий Эпштейн выступил для жителей Отрадного 

Управа района Отрадное 32 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Поэт и музыкант Григорий Эпштейн на днях выступил в отделении социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Григорий Эпштейн уже не раз представлял свои программы в нашем филиале «Отрадное» и жители района всегда его очень тепло принимали. Программа «Поговорим о романсе» не стала исключением, — отметили в администрации центра соцзащиты.
Так, артист исполнил для слушателей старинные цыганские, известные русские и городские романсы XIX и XX веков, а также прочитал стихи. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Поэт Григорий Эпштейн представит свою музыкальную программу на Римского-Корсакова Пасхальный концерт прошел на улице Римского-Корсакова Дошкольников из Отрадного познакомили с духовыми инструментами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение