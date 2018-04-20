Григорий Эпштейн выступил для жителей Отрадного

Поэт и музыкант Григорий Эпштейн на днях выступил в отделении социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Григорий Эпштейн уже не раз представлял свои программы в нашем филиале «Отрадное» и жители района всегда его очень тепло принимали. Программа «Поговорим о романсе» не стала исключением, — отметили в администрации центра соцзащиты.

Так, артист исполнил для слушателей старинные цыганские, известные русские и городские романсы XIX и XX веков, а также прочитал стихи. (вт)