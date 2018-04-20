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Вечеринку в тургеневском стиле устроят в библиотеке на Усиевича
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Вечеринку в тургеневском стиле устроят в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В детской библиотеке № 31 на улице Усиевича проведут творческий вечер, приуроченный к 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— В субботу, 21 апреля, наши сотрудники устроят мастер-классы, связанные с досугом XIX века, исторические квесты, а также квесты по произведениям классика, — пояснил представитель администрации.
Вечер окончится дружеским чаепитием при свечах.
Начало в 17.00. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)
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