«ТургеневТур» устроят в библиотеке на Тимирязевской

В субботу, 21 апреля, в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице пройдет мероприятие «ТургеневТур», приуроченное к 200-летию со дня рождения русского классика. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Участников акции ждут выставки книг, буккроссинг, чтение вслух различных произведений, литературные игры и викторины, конкурсы и квесты, театрализованные представления, — рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова

Вход свободный, начало в 16.00. Адрес библиотеки: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)