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«ТургеневТур» устроят в библиотеке на Тимирязевской
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«ТургеневТур» устроят в библиотеке на Тимирязевской 

Управа района Аэропорт города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 21 апреля, в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице пройдет мероприятие «ТургеневТур», приуроченное к 200-летию со дня рождения русского классика. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Участников акции ждут выставки книг, буккроссинг, чтение вслух различных произведений, литературные игры и викторины, конкурсы и квесты, театрализованные представления, — рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
Вход свободный, начало в 16.00. Адрес библиотеки: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)
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