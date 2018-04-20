Библионочь — 2018: погружение в виртуальную реальность пройдет в Пресненском районе

В рамках акции «Библионочь — 2018» в Центральной городской библиотеке имени Михаила Светлова 21 апреля пройдет необычный кинопоказ. Зрители погрузятся в виртуальную реальность.

Гости мероприятия начнут литературный вечер с просмотра двух роликов по произведениям Ивана Тургенева. В этом году акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя.

— Трехмерные ролики, с помощью которых горожане смогут погрузиться в виртуальную реальность, сняты по рассказу «Бежин луг» и повести «Вешние воды». Во то время как актеры читают текст, вокруг них проявляются реалистичные образы по мотивам произведений, — рассказала заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.

Она добавила, что в рамках мероприятия состоится игра, которая тоже пройдет в виртуальной реальности.

Кроме того, гости смогут увидеть поэтический слэм и принять участие в театральном мастер-классе.

Мероприятие начнется в 21:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Вход свободный, по регистрации.