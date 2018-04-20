Ещё
Библионочь — 2018: погружение в виртуальную реальность пройдет в Пресненском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библионочь — 2018: погружение в виртуальную реальность пройдет в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках акции «Библионочь — 2018» в Центральной городской библиотеке имени Михаила Светлова 21 апреля пройдет необычный кинопоказ. Зрители погрузятся в виртуальную реальность.
Гости мероприятия начнут литературный вечер с просмотра двух роликов по произведениям Ивана Тургенева. В этом году акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя.
— Трехмерные ролики, с помощью которых горожане смогут погрузиться в виртуальную реальность, сняты по рассказу «Бежин луг» и повести «Вешние воды». Во то время как актеры читают текст, вокруг них проявляются реалистичные образы по мотивам произведений, — рассказала заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.
Она добавила, что в рамках мероприятия состоится игра, которая тоже пройдет в виртуальной реальности.
Кроме того, гости смогут увидеть поэтический слэм и принять участие в театральном мастер-классе.
Мероприятие начнется в 21:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Вход свободный, по регистрации.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Вечер поэзии состоится в Территориальном центре социального обслуживания в Замоскворечье Презентация «Энциклопедии Тукая» пройдет в Татарском центре Сотрудники клуба «Звенислав» сформируют новую программу по работе с пенсионерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение