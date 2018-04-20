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Хранят память о героях войны в песнях юные вологжане
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Хранят память о героях войны в песнях юные вологжане 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Конкурс военно-патриотической песни проходит в областной столице. Порядка 50 талантливых вологжан 7-17 лет принимают участие в творческом состязании «В песне остаемся мы». 19 апреля в «Доме актера» прошел второй заключительный день прослушиваний.
Участники разделились на две возрастные категории: 7-11 лет и 12-17 лет. Солисты и ансамбли выступили в двух номинациях — «Песня о войне» и «Инсценированная песня о войне». Участники пели и играли на музыкальных инструментах в военных костюмах.
«Очень здорово, что откликнулись дети. Выступления были крайне проникновенны и осознанны. Приятно, что патриотизм передается от поколения к поколению. Мы можем быть уверены, что грядущее поколение пронесет память далеко в года», — отметила организатор конкурса, руководитель туристической компании «Пилигрим» Наталья Киселева.
Итоги конкурса, организованного компанией «Пилигрим» при поддержке «Клуба деловых людей» в преддверии 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подведут на следующей неделе. Каждый участник получит в подарок книгу о вологжанине Александре Панкратове.
Для победителей конкурса 26 апреля организуют экскурсию на Вагоноремонтный завод в «Музей-вагон поезда 312». Тот самый санитарный поезд, который вышел в первый рейс 26 июня 1941 года. Он совершил десятки рейсов на все фронты и спас 25 тысяч раненых, пройдя 200 тысяч километров.
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