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В детском центре на Лескова помогут освоить основы телевизионных профессий
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В детском центре на Лескова помогут освоить основы телевизионных профессий 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Студия детского телевидения «ПРО-TV» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» открыла набор на новый учебный год. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В телестудии каждый ребенок сможет освоить основы профессий телеведущего, корреспондента, оператора, монтажера, режиссера, звукорежиссера, изучить все необходимые приложения для монтажа и дизайна. Профессиональные педагоги научат учеников студии снимать телевизионные программы и фильмы, клипы и рекламу, монтировать, записывать и сводить звук, создавать компьютерную графику, — рассказали в администрации центра.
Записаться в студию можно в кабинете № 301 или по телефону 8 (903) 012-20-73.
Адрес ЦДЮТ «Бибирево»: улица Лескова, дом 7. (вт)
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