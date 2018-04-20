В детском центре на Лескова помогут освоить основы телевизионных профессий

Студия детского телевидения «ПРО-TV» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» открыла набор на новый учебный год. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В телестудии каждый ребенок сможет освоить основы профессий телеведущего, корреспондента, оператора, монтажера, режиссера, звукорежиссера, изучить все необходимые приложения для монтажа и дизайна. Профессиональные педагоги научат учеников студии снимать телевизионные программы и фильмы, клипы и рекламу, монтировать, записывать и сводить звук, создавать компьютерную графику, — рассказали в администрации центра.

Записаться в студию можно в кабинете № 301 или по телефону 8 (903) 012-20-73.

Адрес ЦДЮТ «Бибирево»: улица Лескова, дом 7. (вт)