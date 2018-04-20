Перспективы столичных библиотек обсудили в Черемушках

Жители Юго-Западного округа стали часа посещать библиотеки, ведь теперь там можно не только взять интересную книжку, но еще и послушать увлекательные лекции или поучаствовать в экскурсиях, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Организовал встречу в центре культуры и искусства «Меридиан», на которой обсуждались подобные темы, территориальный общественный совет ЮЗАО под руководством советника префекта по культуре, заслуженного работника культуры Российской Федерации Нины Базаровой. «Дополнительная деятельность библиотек очень важна. Порой библиотеки заменяют музеи. Вот, например, у нас в Москве пока нет музей Николая Федорова , наставника Циолковского и „московского Сократа“, как его называли. Но роль этого музея фактически играет библиотека № 180», — подчеркнула ведущий сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия Гачева.