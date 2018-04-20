Рок-фестивали, обязательные к посещению в 2018 году

Rock am Ring (Нюрбургринг, Германия) / Rock im Park (Нюрнберг, Германия) 1 — 3 июня 2018

Крупнейший двойной фестиваль Европы, проходящий в первые выходные июня, открывает нашу пятерку рок-фестов, которые просто необходимо посетить этим летом. Rock am Ring уже 33-й год проводится на одной из самых опасных трасс «Формулы-1» — Нюрбургринге и славится огромными сценами, прекраснейшим звуком и великолепным лайнапом артистов.

Ежегодно фестиваль принимает более 150 тысяч человек и открывает дорогу новым исполнителям: так, например, произошло с Bon Jovi. Кстати, существует традиция выкрикивания имени «Хельга» на опен-эйре: несколько лет назад некий молодой человек потерял среди фестивального угара свою девушку и всю ночь бегал по окрестностям, выкрикивая ее имя и разбудив не одну сотню гостей.

Брат-близнец Rock am Ring — Rock im Park проходит ровно в то же время, только в другой части Германии — на Цеппелиновом поле (Zeppelinfield) в городе Нюрнберге. Объединенная посещаемость двух фестивалей делает немецкие музыкальные опен-эйры одними из самых масштабных в мире, и если вы искренне любите рок, энергию и фестивальный дух единства — вам однозначно туда!

Rock in Rio Lisboа (Лиссабон, Португалия) 23 — 30 июня 2018

В конце июня приготовьтесь к португальской версии знаменитого рок-фестиваля, появившегося в одноименном городе Бразилии. По современной традиции, место проведения фестиваля циклично переносится из Южной Америки в Европу: раз в три года опен-эйр принимает у себя Бразилия, Испания и Португалия.

В этом году столица Португалии, Лиссабон, готовится принимать всех гостей невиданного музыкального праздника в парке Bela Vista Park. Феноменальная пятидневная фиеста проходит под высокой миссией объединения людей для того, чтобы сделать мир лучше и помочь нашей общей планете: за годы проведения фестиваля было собрано и передано на благотворительность более 5 миллионов евро. А тех, кто просто хочет увидеть и услышать суперзвезд мировой музыкальной индустрии, несомненно, порадует состав, ведь на Rock in Rio традиционно приезжают лучшие из лучших — от легенд рок-музыки до поп-икон наших дней.

Fuji Rock (Наэба, Япония) 27 — 29 июля 2018

Страна восходящего солнца будет ждать на самом крупном опен-эйре в Японии всех не боящихся дальних перелетов любителей рок-музыки в конце июля. Фестиваль ведет свою историю с 1968 года, тогда еще не оформившийся окончательно Fuji Rock проводился у основания горы Фудзияма, откуда и пошло романтичное название. С 1999 года опенэйр перенесен на территорию лыжного курорта Наэба, и теперь все гости могут погрузиться в непередаваемую атмосферу таинственных японских лесов и рек под музыку культовых композиций Боба Дилана , Кендрика Ламара и других исполнителей — всего фестиваль занимает 7 площадок. Для фанатов неповторимого восточного колорита и волшебной природы острова Хонсю Fuji Rock обязателен к посещению!

Wacken Open Air (Вакен, Германия) 2 — 4 августа 2018

Ежегодно небольшой поселок Вакен на севере Германии сотрясается от гитарных риффов тяжелой рок-музыки — неофициально WOA, или просто Wacken, считается главным металл-событием мировой рок-индустрии. Начавшись в 1990 году с небольшого опен-эйра с участием местных малоизвестных групп, к 1998 году «Вакен» становится крупнейшим фестивалем тяжелой музыки, ежегодно устанавливая рекорды по скорости продажи билетов (в 2014 году солд-аут наступил через 12 часов после поступления билетов в продажу).

Музыкальная программа каждый год изобилует эксклюзивными выступлениями групп, которые просто невозможно увидеть где-либо еще, из-за чего истинные почитатели металла так высоко ценят WOA и съезжаются туда со всего мира каждый год. Так что, расчехляйте кожаные штаны и косухи с шипами, ставьте ирокезы и готовьте уши — вас ожидает трехдневное безумство и настоящий отрыв среди мощного звука, отличной уличной еды и превосходного немецкого пенного!

«НАШЕСТВИЕ» (Большое Завидово, Тверская область) — 3 — 5 августа 2018

Ну а те, кому «не нужен берег Турецкий» и кто категорически не согласен с курсом евро, уже готовятся к масштабнейшему мультиформатному фестивалю на территории России: «НАШЕСТВИЕ» 2018 начинает встречать гостей уже к вечеру 2 августа. Большое Завидово Тверской области ежегодно собирает больше 200 тысяч любителей качественной отечественной музыки и отличной дружественной атмосферы музыкального фестиваля.

Кстати, «Главное приключение года» традиционно славится не только звездным лайнапом, но и прекрасной возможностью превратить посещение опен-эйра в семейный уик-энд: множество гостей мероприятия ежегодно приезжают целыми семьями с детьми разных возрастов: благодаря множеству предлагаемых активностей, интересно будет всем.

В 2018 году фестиваль обещает быть особенным, ведь организатор мероприятия, радиостанция НАШЕ Радио, отмечает свое 20-летие! В связи с этим легендарные артисты отечественной рок-сцены будут исполнять исключительно «хитовые» сеты, все эти десятилетия радующие слушателей на частоте 101.7 FM. Следите за новостями о хедлайнерах на волнах НАШЕго Радио!

А мы советуем не засиживаться дома в приятную летнюю погоду и планировать свой досуг заранее — ведь билеты на такие масштабные и легендарные мероприятия разлетаются, как горячие пирожки. И не забывать, что даже если нет визы, времени или сил добраться до культовых европейских оперэйров, вас всегда будут рады видеть в Большом Завидове на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018 — таком родном, таком НАШЕм.