Белла Хадид нашла замену The Weeknd

Как поется в известной песенке «Кто ищет — тот всегда найдет». Вот и Белла Хадид (Bella) нашла замену своему бывшему. Слухи о том, что девушка вновь бросилась в объятия The, оказались чистейшей ложью. А буквально вчера супермодель заметили вместе в компании музыканта. старше Беллы на лет. Парень родился в Дубае, а в звездных кругах его приметили после выхода песни «I». Не обошлось из без сплетен: сложные романтические отношение музыканта с Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) привлекли к нему внимание СМИ.

И вот теперь папарацци удалось поймать пока еще малоизвестного музыканта в компании такой шикарной красотки. Фотографии счастливой, улыбающейся Беллы быстро распространились по интернету, и новые сплетни не заставили себя долго ждать.

Но сказать, что Беллу и Fai связывают только совместные прогулки и вкусный кофе, язык не поворачивается! Вы только посмотрите, как нежно он обнимает ее за талию! К слову, это не первая встреча музыканта с моделью. В-ом году они вместе отдыхали в отеле во Франции. И тогда их имело куда более интимный характер…