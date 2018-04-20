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Жители ЗАО узнают о достижениях информационных технологий
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Жители ЗАО узнают о достижениях информационных технологий 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На следующей недели культурные центры столицы приоткроют двери в будущее и расскажут своим посетителям о достижениях в области информационных технологий. Ведущие инженеры, аспиранты вузов, программисты проведут 85 лекций с 23 по 28 апреля.
23 апреля
ТКС «Солнцево» приглашает на встречу, где речь пойдёт об Университетах третьего возраста. Люди старшего поколения познакомятся с полезными онлайн-сервисами, научатся пользоваться мобильными устройствами, загружать и использовать мобильные приложения, работать в интернет-браузерах, дистанционно обмениваться сообщениями и совершать покупки онлайн. Начало 15:00 по адресу: ул. Производственная, д.7.
В ТКС «Кунцево» пройдёт лекция «Внедрение интерактивных мультимедийных объектов в экспозиции музеев. Создание виртуальных туров по музеям для изучения музейных экспозиций и экспонатов». Мультимедийный инженер-фотограф А. Карпова поделится опытом воссоздания выставок в виртуальной реальности. Начало в 17:00 по адресу: ш. Можайское, д.29, стр.1.
На базе ТКС «Оптимист» в районе Проспект Вернадского состоится лекторий «Занимательная робототехника». Юные посетители узнают историю возникновения роботов, о применении их в быту и как самому сконструировать модель. Начало в 17:00 по адресу: ул. Удальцова, д.69.
В Очаково-Матвеевском в ТКС «Планета» представитель районного многофункционального центра расскажет о возможностях работы с порталами госуслуг. Кроме того, в ходе встречи все желающие могут получить консуль— тацию по интересующему их вопросу. Начало в 18:00 по адресу: ул. Озерная, д.4/9.
Подробное расписание мероприятий недели информационных технологий на сайте: https://mos-razvitie.mos.ru/upload_local/iblock/8d2/8d2f407ae01fd2a9e364d9b4370054cc/nedelya_likbezov_v_kulturnykh_tsentrakh.pdf
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