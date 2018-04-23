В Польше неофашистам не дали отметить день рождения Гитлера 

В Польше спецслужбы задержали организаторов концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера.
В операции, которая продолжалась всю ночь, участвовали около трехсот человек. Сотрудники правоохранительных органов обыскали несколько помещений, в том числе место, где должно было состояться выступление неофашистских музыкальных групп. В итоге были изъяты баннеры и флаги с запрещенной символикой.
"В результате операции были задержаны два человека. Это главные организаторы концерта", — сообщили РИА Новости в Агентстве внутренней безопасности Польши. В понедельник задержанных доставят в прокуратуру, где предъявят обвинения.