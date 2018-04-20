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Massive Attack закодировали альбом в молекуле ДНК
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Massive Attack закодировали альбом в молекуле ДНК 

Вести.Ru 1 час назад
Музыканты британской трип-хоп-группа Massive Attack первыми в мире закодировали свой альбом в молекуле ДНК. Столь необычной процедуре подверглась пластинка «Mezzanine», которой в этом году исполнилось 20 лет, сообщает Dazed.
Для осуществления своего безумного, на первый взгляд, замысла участник Massive Attack Роберт Дель Найя взял себе в помощники профессора Роберта Грасса из Цюриха. Ученый сжал аудиоинформацию до 15 мегабайт, а затем перевел ее в генетический код.
"Биологическая информация хранится в кирпичиках ДНК, азотистых основаниях A, C, G и T. На CD и жестком диске данные, напротив, представлены в виде последовательностей нулей и единиц", — рассказал профессор.
Роберт Дель Найя утверждает, что процесс кодирования завершится к июню.
5 тысяч наночастиц с зашифрованным альбомом «Mezzanine» поместят в бутылку с водой. Их можно будет извлечь, расшифровать и проиграть на компьютере.
В настоящий момент на сайте швейцарской лаборатории можно послушать фрагмент песни Massive Attack «Teardrop» в том качестве, в котором она записана в биоматериале.
Первым документом, который сохранили подобным образом в Цюрихе, стала Федеративная хартия 1921 года. Она легла в основу формирования Швейцарской конфедерации.
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