СМИ: Иосиф Сид из Far Cry 5 — самый убедительный психопат в истории игр

Мы привыкли хвалить харизматичных злодеев из серии Far Cry, Пэйгана Мина и Вааса. Однако если говорить о реалистичном воплощении образа психопата, то на первый план придётся выдвинуть совершенно другого человека.

Психиатры Самуэль Лейштетт и Пол Линьковски в работе «Psychopathy and the Cinema: Fact or Fiction?» исследовали более 120 персонажей из четырёхсот фильмов, вышедших с 1915 по 2010 год. И их выводы оказались неожиданными для многих. Наиболее психологически достоверным психопатом они назвали не Ганнибала Лектора, не Патрика Бэйтмена из «Американского психопата» и даже не Джокера.

Учёные отметили, что Антон Чигур Хавьер Бардем ), наёмный убийца из фильма «Старикам здесь не место», совершает убийства абсолютно спокойно, как будто это совершенно нормальное действо. Он идёт к своей цели, несмотря ни на что, и совершенно не проявляет свойственных другим эмоций. Именно такое поведение свойственно настоящим психопатам: совершенно видоизменённое отношение к реальности.

Журналисты из издания Gram обратили внимание, что именно так действует Отец — Иосиф Сид, главный злодей нового боевика Far Cry 5. В то время как Ваасу и Пэйгану Мину очевидно приносят удовольствие кровавые расправы, Отец убивает не потому, что хочет этого или наслаждается процессом. Все совершённые им зверства — лишь необходимые рутинные действия на пути к цели. Это проявляется и в том, что Иосиф ни на минуту не поддаётся и не уступает, даже когда у него практически не остаётся ни людей, ни территорий. Точно так же Чигур всё же совершает своё последнее убийство, хотя здравый смысл говорит о том, что в нём уже нет необходимости, зато риск громаден.

В Far Cry 5 сценаристы решили добавить героям глубину, чего не было в предыдущих частях серии. Ваас и Паган Мин — сумасшедшие, потому что так нужно по сценарию. У Сида есть своя история. Когда он рассказывает о том, что с ним приключилось в прошлом, его лицо остаётся совершенно безмятежным. Сцены, которые вызвали бы бурю эмоций у любого другого человека, для него не являются чем-то особенным.

Gram.pl Иосиф Сид вряд ли превзойдёт по популярности Вааса с его монологом о безумии и Пэйгана Мина с его взрывной непредсказуемостью. Но в Far Cry 5 мы получили реалистичного и глубокого злодея, все действия которого обусловлены и объяснены его характером и биографией.

