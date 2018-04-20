Мы привыкли хвалить харизматичных злодеев из серии Far Cry, Пэйгана Мина и Вааса. Однако если говорить о реалистичном воплощении образа психопата, то на первый план придётся выдвинуть совершенно другого человека.
Психиатры Самуэль Лейштетт и Пол Линьковски в работе «Psychopathy and the Cinema: Fact or Fiction?» исследовали более 120 персонажей из четырёхсот фильмов, вышедших с 1915 по 2010 год. И их выводы оказались неожиданными для многих. Наиболее психологически достоверным психопатом они назвали не Ганнибала Лектора, не Патрика Бэйтмена из «Американского психопата» и даже не Джокера.
Учёные отметили, что Антон Чигур (Хавьер Бардем), наёмный убийца из фильма «Старикам здесь не место», совершает убийства абсолютно спокойно, как будто это совершенно нормальное действо. Он идёт к своей цели, несмотря ни на что, и совершенно не проявляет свойственных другим эмоций. Именно такое поведение свойственно настоящим психопатам: совершенно видоизменённое отношение к реальности.
Журналисты из издания Gram обратили внимание, что именно так действует Отец — Иосиф Сид, главный злодей нового боевика Far Cry 5. В то время как Ваасу и Пэйгану Мину очевидно приносят удовольствие кровавые расправы, Отец убивает не потому, что хочет этого или наслаждается процессом. Все совершённые им зверства — лишь необходимые рутинные действия на пути к цели. Это проявляется и в том, что Иосиф ни на минуту не поддаётся и не уступает, даже когда у него практически не остаётся ни людей, ни территорий. Точно так же Чигур всё же совершает своё последнее убийство, хотя здравый смысл говорит о том, что в нём уже нет необходимости, зато риск громаден.
В Far Cry 5 сценаристы решили добавить героям глубину, чего не было в предыдущих частях серии. Ваас и Паган Мин — сумасшедшие, потому что так нужно по сценарию. У Сида есть своя история. Когда он рассказывает о том, что с ним приключилось в прошлом, его лицо остаётся совершенно безмятежным. Сцены, которые вызвали бы бурю эмоций у любого другого человека, для него не являются чем-то особенным.
Gram.pl Иосиф Сид вряд ли превзойдёт по популярности Вааса с его монологом о безумии и Пэйгана Мина с его взрывной непредсказуемостью. Но в Far Cry 5 мы получили реалистичного и глубокого злодея, все действия которого обусловлены и объяснены его характером и биографией.
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