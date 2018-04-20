В Татарстане разработали приложение для борьбы с детским травматизмом на железной дороге

КАЗАНЬ, 20 апреля. / ТАСС /. Разработчики-энтузиасты из Казани создали мобильное приложение Safe train («Берегись поезда»), которое призвано сократить случаи детского травматизма на железной дороге. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков приложения Тимур Кадыров.

Разработчики подчеркивают, что приложение создано на волонтерских началах не для того, чтобы заработать деньги. В случае успеха приложения они планируют его распространить в Европе и Индии, представители последней уже проявили интерес к разработке.

«Это приложение, которое призвано сократить детский травматизм на железной дороге, оно позволяет оповестить детей при приближении к опасной зоне непосредственно к дорожным путям. При приближении к железнодорожным путям менее, чем за 790 м блокируется любой медиа-контент, проигрываемый на телефоне. В зависимости от продвижения к ж/д путям менее чем за 50 м также блокируется любая музыка, проигрываемая на телефоне и подается оповестительный сигнал, чтобы человек обратил внимание, посмотрел по сторонам, чтобы не было приближающегося поезда», — рассказал он.

По словам Кадырова, в приложение также встроена функция, когда родитель может отследить маршрут ребенка в режиме онлайн, просматривать историю передвижений ребенка и оповещать родителей о приближении детей к ж/д путям. «Это приложение можно скачать с Google Market, оно уже неделю назад выложено. За неделю около 30 скачиваний, мы еще его не рекламировали, только начали», — пояснил Кадыров, добавив, что аналогов у приложения нет, и оно работает по всей России.

Рост травматизма

Тимуру Кадырову 29 лет, второму разработчику — Андрею Алмазову — 35 лет, у него есть семилетняя дочь. Идея создания приложения пришла им после того, как они проанализировали статистику детского травматизма на ж/д путях.

«Идея возникла по причине детского травматизма, сейчас особенно плохая статистика идет в том, что дети переходят ж/д пути в наушниках с капюшоном, они слушают музыку, замыкаются в себя и не видят приближающийся поезд. Увидел статистику, заинтересовались проблемой. Андрей также был обеспокоен за свою дочь», — пояснил Кадыров.

Приложение разработали за несколько месяцев: с ноября 2017 года по январь 2018 года, затем до марта тестировалось молодежью от Читы до Калининграда, чтобы оценить его работу по все стране, рассказывает Кадыров.

Инновационный подход

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», чаще причиной травмирования как взрослых, так и подростков становится невнимательность и использование наушников и капюшонов вблизи инфраструктуры. В Казани с начала 2018 года было девять случаев, из них по причине использования наушников и смартфоном — три смертельных.

«Особенно в этой сфере ничего не было придумано, рейды проводятся, а что-то конкретное, что мы могло бы визуально предупредить ребенка или оттолкнуть его — такого нет. Понятно, что в школах рассказывают детям о мерах предосторожности, но это, как правило, забывается, тем более дети постоянно используют гаджеты», — отмечает и Кадыров.

По его словам, в случае успеха приложения в России планируется распространить его на территорию Европы и Индии, адаптация займет 1-2 недели. «У нас вся платформа уже есть — в будущем, если популярность в РФ будет, мы планируем переходить на страны Европы и Индии, потому что в момент разработки приложения мы увидели большой интерес со стороны Индии. Травматизм везде есть», — отметил он.

По итогам 2017 года на полигоне Казанского региона в транспортных происшествиях в зоне движения поездов травмировано 52 человека, из которых 34 погибло. По Республике Татарстан — 37 человек, 28 погибли. По России эта цифра составляет 2 тыс. 529 человек, из которых 1 тыс. 722 погибли.