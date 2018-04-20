Горский кадетский корпус в Ингушетии переведут из села в Магас

Власти Ингушетии решили перевести школу-интернат «Горский кадетский корпус имени А. Д. Цароева» из села Сурхахи, где она сейчас находится, в столицу республики. В Магасе для кадетов построят новое здание.

«Кадетский корпус находится в лесной зоне, это визитная карточка любой столицы, вот мы и хотим, чтобы наш Горский кадетский корпус располагался в Магасе. Я думаю, мы в этом году завершим все процедурные вопросы с землеотводом, проектно-сметной документацией, а в следующем начнем строительство», — сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

По его словам, строительство будет идти в три этапа. Стоимость объекта составит порядка 1,2 миллиарда рублей, работы будут вестись на внебюджетные средства.

Что касается территории, на которой сейчас находится кадетский корпус, то ее планируется преобразовать в круглогодичный оздоровительный лагерь для детей.

Горский кадетский корпус был создан в 1994 году. Первый выпуск состоялся в 2001 году. В 2004-м корпусу было присвоено имя разведчика Абдулы Цароева. В школе-интернате могут воспитываться более 460 учеников.