«Коачелла-2018»: как проходил самый безумный музыкальный фестиваль в Америке

Coachella Valley Music and Arts Festival, известный в народе как «Коачелла», — один из самых популярных музыкальных фестивалей в Америке. В следующем году ему исполнится 20 лет, и в последнее время он начал привлекать все большее количество любителей музыки и самых ярких артистов и художников.

Попасть на него не так сложно, как на Burning Man, а музыка в программе подобрана так, что слушатели с хорошим вкусом, не брезгающие жанром, обязательно найдут в нем пару-тройку звезд любимого направления — там выступают и легенды хип-хопа вроде Эминема , и рэпер более андеграундного толка Tyler the Creator, звезда авангарда в рок-музыке St. Vincent и ветеран электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

На территории фестиваля проводятся художественные выставки и демонстрируются уникальные инсталляции и скульптуры, а посетители соревнуются в яркости своих нарядов — только за это «Коачеллу» можно считать одним из самых привлекательных и красочных фестивалей музыки на планете.

Первые посетители. Фото: Кристофер Полк (Christopher Polk: Getty)

Фанат в накидке с лицом Бейонсе. Фото: Кайл Гриллиот (Kyle Grilliot: AFP

Арт-скульптура «Эфир». Фото: Роберто Контре (Roberto Contre)

Фото: Скотт Даделсон (Scott Dudelson: Getty)

Фото: Кайл Гриллиот (Kyle Grilliot: AFP)

Фото: Рич Фьюри (Rich Fury: Getty)

Фото: Эми Харрис (Amy Harris: AP)

Первый номер фестиваля — Бейонсе. Фото: Ларри Бузакка (Larry Busacca: Getty)

Позже к ней присоединился ее муж, рэпер Jay-Z. Фото: Кайл Гриллиот (Kyle Grilliot: AFP)

Хип-хоп-исполнитель Tyler the Creator.

Фото: Эми Харрис (Amy Harris: AP)

Хип-хоп-исполнительница Telele. Фото: Мэтт Кован (Matt Cowan: Getty)

Гитарист Люк Стил группы Empire of the Sun.

Первопроходец в электронной музыке Жан-Мишель Жарр. Фото: Фрэйзер Харрисон (Frazer Harrison: Getty)

Фото: Кристофер Полк (Christopher Polk: Getty)

Фото: Кристофер Полк (Christopher Polk: Getty)

Арт-скульптура «Эфир». Фото: Роберто Контре (Roberto Contre)

Вид изнутри инсталляции «Спектра» арт-группы NEWSUBSTANCE. Фото: Coachella

«Спектра». Фото: Рич Фьюри (Rich Fury: Getty)

Скульптура Supernova.

Фото: Марио Анцони (Mario Anzuoni: Reuters)

Гитарист Джейк Кишка группы Greta Van Fleet. Фото: Дженнифер Каппуччио Махер (Jennifer Cappuccio Maher: SCNG)

Исполнительница Судан Эрхайвз (Sudan Archives). Фото: Скотт Даделсон (Scott Dudelson: Getty)

Автор песен Рианны и Бейонсе SZA во время сольного выступления. Фото: Кевин Уинтер (Kevin Winter: Getty)

Рок-исполнительница Энни Кларк , более известная под псевдонимом St. Vincent. Фото: Марио Анцони (Mario Anzuoni: Reuters)

Легендарный музыкант и основатель группы Talking Heads Дэвид Бирн . Фото: Эми Харрис (Amy Harris: AP)

Рок-исполнительница Даниэль Хаим. Фото: Марио Анцони (Mario Anzuoni: Reuters)

Закрывал фестиваль легенда рэп-сцены Эминем. Фото: Кевин Мазур (Kevin Mazur: Getty)