Глава Мурманской области доложила о выполнении «майских указов» по зарплатам бюджетников

"Я считаю, что указанные показатели, на которые мы были сориентированы и которые содержались в дорожных картах, мы выполнили на 100%. Сегодня заработная плата педагогов абсолютно соответствует показателям, которые были зафиксированы", — сказала она.

Глава региона уточнила, что речь идет обо всех 11 категориях бюджетников, которые были указаны в «майских указах». «Мы всех показателей достигли, несмотря на непростую ситуацию в бюджете, поскольку, действительно, есть сложности с тем, как наполнить финансами бюджет и выполнить решение Конституционного суда о МРОТ. Пока мы с этими задачами справляемся», — сказала губернатор.

Ковтун также проинформировала Медведева о работе по проблеме очередей в дошкольные учреждения для детей до 3 лет. «Дети от трех до семи лет — эту очередь мы давно ликвидировали, с 2016 года у нас все муниципалитеты эту задачу выполнили, но сейчас новая задача стоит в новых поручениях президента — [ликвидировать очередь для детей] от двух месяцев до трех лет. Мы сконцентрированы на этой задаче», — сказала она.

По словам губернатора, регион планирует строительство трех новых детских садов. «Мы выполним эту задачу в 2019-2020 году, все родители, которые захотят отвести детей в детские сады, будут обеспечены такой возможностью», — пообещала она.