Эксперты назвали признаки ребенка-зацепера

«К зацеперам чаще всего относятся молодые люди от 14 до 17 лет, которые имеют плотный контакт с социальными сетями, а также дети из неблагополучных семей, — отметил Тарушкин. — За этот год, по нашим данным, выявлено восемь несовершеннолетних и ни одного погибшего».

Между тем, по другим данным, в 2018 году все-таки имеются случаи гибели подростков. В апреле этого года в сеть попало видео падения 13-летнего подростка с крыши электрички в районе подмосковных Химок. От полученных травм подросток скончался на месте.

Лидер антизацеперского движения, мама погибшего зацепера Яна Гетманова рассказала о том, каким образом можно определить, что ваш ребенок «зацепер».

«Родителям нужно в первую очередь обращать внимание на то, что находится в сумке у ребенка, — объяснила она. — Если ребенок просит камеру GoPro, если появляются ключи от электрички, четырех— и шестигранники, появляются «кошки», магнитные присоски, с помощью которых они сейчас карабкаются. Первое, что появляется у новичков, — это хозяйственные перчатки с резиновым напылением. Ну и, конечно, от ребенка чувствуется устойчивый запах железной дороги».

Гетманова считает, что «нужно добиваться, чтобы все ролики с руфингом и зацепингом, любыми смертельными играми тщательно блокировались в интернете». «Главные рассадники — это Instagram, YouTube и Periscope, где все происходит в прямом эфире. Нужно чистить и школьные ряды, потому что и среди учителей, и школьной администрации есть люди, способные втянуть ребенка в противоправные действия».

Как заявила председатель комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Святенко , «многие родители даже не и интересуются, что случилось, а просто спрашивают, сколько заплатить штраф за зацеперстуво». «Но пойманных зацеперов сейчас ставят на учет, — отметила она. — Сейчас рассматривается инициатива увеличения штрафа при нахождении на железной дороге с градацией по городам. Для Москвы и Санкт-Петербурга от трех до четырех тысяч рублей, другие регионы — от тысячи до 2,5. За повторное правонарушение — от четырех до пяти тысяч или административный арест сроком до 15 суток».

Святенко добавила, что при проезде граждан на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев административная ответственность составляет одну-две тысячи рублей. «Для Москвы и Санкт-Петербурга берется от двух до трех тысяч, а за повторное нарушение — штраф от трех до четырех тысяч или административный арест до 15 суток», — сообщила председатель депутат.

К сведению, зацепингом называется хулиганский проезд на поездах с внешней стороны (сзади или на крышах, сбоку или снизу поездов, изредка — спереди). Зацеперы также могут ездить по крышам вагонов на велосипедах. Также зацепингом считается хулиганская поездка на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев.