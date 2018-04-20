12-летний тюменский школьник, которого три дня искали волонтёры и полиция, вернулся домой

Хорошими вестями закончилась эта неделя для семьи Максима Кудашова: после трёх дней отсутствия мальчуган вновь оказался дома. На прогулку, не предупредив родных, он отправился ещё ранним утром 17 апреля. После поступления в полицию заявления о пропаже ребёнка к его поискам подключились и волонтёры. — Да, беглец нашёлся, и уже дома. Об этом нам сообщили в дежурной части полиции. Где именно искали мальчика, сказать не можем. Обычно эту информацию не разглашаем, — рассказала координатор поискового отряда «Белая Сова» Екатерина Смирнова. Как сообщили в УМВД , Максим и раньше убегал из дома на день-два, но благополучно возвращался домой. Так случилось и в этот раз. Школьник цел и невредим, с ним всё хорошо.

Между тем, уже долгое время продолжаются поиски других жителей нашего города, которых каждый день ждут дома. О них мы рассказали в нашем предыдущем материале. Если вам известна хоть какая-то информация об этих пропавших, пожалуйста, свяжитесь с полицией по номеру: 02, 112 или 79-98-06.