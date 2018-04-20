Костромские дети поедут на смену РГО в «Орленок»

С 30 мая по 20 июня во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдет профильная смена Общества «Мир открытий». В списке победителей от Костромской области — 19 имен. Это самая большая делегация из всех российских регионов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» расположен в 45 км от города Туапсе (Краснодарский край). Круглый год здесь отдыхают ребята из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Профильная смена РГО «Мир открытий» впервые прошла в «Орлёнке» в 2016 году. В ней приняли участие 100 мальчишек и девчонок из 24 регионов России. В 2017 году «Мир открытий» посетили 300 ребят из 55 регионов нашей страны.

Организаторы готовят для юных исследователей разнообразную программу: мастер-классы с ведущими специалистами в области метеорологии, картографии, экологии, палеонтологии и микробиологии; творческие встречи с известными путешественниками, фотографами дикой природы, журналистами и членами Русского географического общества . Также в основное расписание входят кинопоказы, спортивные соревнования и занятия в тематических модулях.

По итогам смены всем мальчишкам и девчонкам вручат грамоты и дипломы от РГО, а наиболее ярко проявившим себя ребятам — памятные подарки.

Список всех победителей

1. Гмыра Леонид

4. Зыбкина Елизавета

5. Ингеройнен Алексей

6. Кокин Артем

9. Мельнит Андрей

10. Парамонова Ульяна

12. Симаков Данил

13. Смирнов Ярослав

16. Шапошников Илья

17. Шумилова Олеся

18. Юнусов Мара

19. Шель Виктория Сергеевна