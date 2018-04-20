Зацеперов превратят в разведчиков

С приходом весны снова активизировались зацеперы — подростки, которые опасно развлекаются, катаясь на общественном транспорте, преимущественно железнодорожном, зацепившись за какую-нибудь внешнюю его деталь.

— За 2017 год на территории Центрального федерального округа от своего рискованного увлечения пострадали 45 зацеперов, из них 35 — несовершеннолетние, погибло 14 человек, — уточняет зам. начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России Александр Тарушкин.

Несколько лет назад такая трагедия случилась с 16-летним Димой, жителем Фрязина. Сегодня мама Димы Яна Гетманова — лидер антизацеперского движения. Она перечисляет признаки, по которым родители могут заметить, что их ребенок увлекся зацепингом:

— Во-первых, от ребенка начинает просто пахнуть железной дорогой, на одежде появляются масляные пятна, которые нельзя отстирать. Ребенок просит купить ему специальную камеру, у него в сумке появляются четырех— или шестигранные разводные ключи, могут появиться магнитные присоски и резиновые перчатки, маска с прорезями для глаз для того, чтобы закрывать лицо.

Законодатели планируют повысить штрафы для зацеперов в 30 раз (сегодня это 100 руб., а будет 3000). А у мамы погибшего Димы возникла идея:

— Я много беседовала с зацеперами и выяснила, что большинство из них мечтают… стать разведчиками! Их привлекают таинственность и романтика профессии. Так почему бы не создать школу или кружок будущих разведчиков, чтобы зацеперы там проявляли свое бесстрашие, сноровку и ловкость?!

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