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В апреле на русском выходит трагичный комикс про Серебряного сёрфера
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В апреле на русском выходит трагичный комикс про Серебряного сёрфера 

Мир фантастики 16 минут назад
Фото: Мир фантастики
В этом месяце на русском языке выходит новый сборник комиксов по вселенной Marvel — про Серебряного сёрфера, посланника космического монстра по имени Галактус.
«Жизнь и смерть Серебрянного сёрфера» включает две трагичные истории о Норрине Ридде — именно так когда-то звали Сёрфера. Одну из них, «Притчу», написал Стэн Ли, а нарисовал Жан «Мёбиус» Жиро. Над второй историей — «Реквиемом» — работали сценарист Майкл Стражински и художник Эсад Рибич.
Вот как звучит официальный синопсис: Он дарил надежду тем, кто прежде и не подозревал о ней. Он доказывал обитателям сотен галактик, что никто не прав и не свят в большей мере, чем другие. Но теперь путь Норрина Радда подходит к концу. Как он поведёт себя перед лицом неизбежности? Parallel Comics опубликовали пример нескольких страниц:
А ещё Parallel Comics поделились с нами двумя эксклюзивными страницами!
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