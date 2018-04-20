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Плачем: Адель посвятила Рианне очень трогательную речь
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Плачем: Адель посвятила Рианне очень трогательную речь 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сегодня американский журнал Time выпустил свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей планеты и попросил звезд рассказать о каждом из них. О Рианне (30), которая, конечно, попала в этот рейтинг, рассказывала ее подруга Адель (29). И это очень трогательно! Переводим.
https://www.youtube.com/watch?v=oEauWw9ZGrA
«Честно говоря, я не могу вспомнить, когда впервые увидела Рианну. Скорее всего я была в полнейшем шоке. Она всего на год старше меня, но такое ощущение, что она существовала всегда. То, что она суперзвезда — заслуженно и чрезвычайно естественно. Она ворвалась на сцену с настоящим фейерверком Pon De Replay в 2005-м, такая молодая и красивая, что аж дух захватывало. Но «присели» все только после того, как она выпустила песню Umbrella. Она вписала Рианну в жизнь каждого из нас. И с тех пор она ни на секунду не остановилась. Более того, она протоптала свою собственную тропинку. Инновационный и захватывающий мир Рианны никто никогда не сможет скопировать. Она создает свои собственные правила и ломает наши.
https://www.youtube.com/watch?v=CvBfHwUxHIk
Сколько бы раз я ее ни встречала, она всегда была самой грациозной, трогательной и забавной иконой в мире. Она сияет так, будто кто-то только что сфотографировал ее со вспышкой, но даже в этом свете становится понятно, что ей на все это глубоко наплевать. Она бесстрашная и она очень правильно относится к тому, что она есть и будет существовать всегда».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plachem-adel-posvyatila-rianne-ochen-trogatelnuyu-rech/
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