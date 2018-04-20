«Земля талантов» добралась до арктической зоны Сибири

На днях состоялся региональный отборочный тур в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 150 участников съехались со всего региона в город Муравленко, чтобы показать свои таланты в номинациях вокал, хореография и литературное творчество.

Члены жюри, которое возглавила референт Аппарата Государственной Думы и заведующая сектором организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Софья Демченко, отмечают высокое качество подготовки и проведения отборочного тура. Северный регион поразил уровнем представленных номеров и особенностями их сопровождения.

— Зал, свет, звук — всё на высшем уровне. Порадовало качество подготовки творческой самодеятельности ямальской земли, — сказал в интервью «СП» один из членов жюри, автор-исполнитель Артур Вишенков.

О том, что регион справился на отлично, говорит и тот факт, что на отборочный концерт поддержать маленьких артистов-земляков приехали представители региональной власти. Глава города Александр Подорога, его заместители Хизри Алхаматов и Елена Молдован, а также начальник управления культуры и молодежной политики города Муравленко Наталья Тягунова.

Активно помогали в подготовке праздника и местные коммунисты, начиная от координационной и спонсорской работы, заканчивая разработкой сценария концерта и подготовкой призов для участников.

— Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина , профессиональный ведущий, и наш партийный товарищ Оксана Деева, первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного комитета Комсомола Елизавета Сиротинина, первый секретарь Муравленковского горкома Комсомола Пётр Дуда и много других наших товарищей, которые оказывали посильное содействие в подготовке и проведении регионального отборочного тура. Их вклад сложно переоценить. Мероприятие прошло на максимально достойном профессиональном уровне, — отметила председатель жюри Софья Демченко.

— Фестиваль прошел на одном дыхании, хотя и занял более пяти часов. Уникальным опытом стала прямая трансляция, которую обеспечил Пётр Дуда. 6000 просмотров — это огромная аудитория! Нас могли смотреть во всём мире. Это здорово! Тем более, нам было что показать. Уровень участников радовал от номера к номеру. Порадовало то, что ребята в маленьких городах, удаленных на 1000 км от культурной жизни России, показывали мастерство, уровень и интересные идеи и решения, — поделилась своими впечатлениями ведущая проекта «Земля талантов» Оксана Деева.

Ямал выделился и строгим соответствием заявленной теме конкурса — «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Большинство концертных номеров было посвящено вековому юбилею Комсомола. Были среди них, как и знаменитые произведения, так и совершенно уникальные, редко исполняемые на сцене. Так участник Айнур Казанбаев прочёл стихи о комсомоле на татарском языке. За глубину подачи материала, раскрытие темы, эмоциональность Айнуру был вручён специальный приз.

— Были среди участников и особые дети: с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных или неполных семей. Так, в ансамбль «Конфетти», исполнявший танец «Пушистые комочки», входят детишки, которые почти не видят. И когда ты на это смотришь, всей душой понимаешь, какой титанический труд за этим стоит. Надеюсь, что участие в конкурсе вдохновит этих ребят не только на творчество, но и на волю к жизни. «Земля талантов» — большая, здесь есть место каждому ребёнку, главное верить в добро, — рассказал Артур Вишенков.

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина в своём выступлении отметила, что участники самых северных территорий Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов получили возможность выступить на «Земле талантов» впервые за всю пятилетнюю историю конкурса.

— В общей сложности на конкурс поступило 56 заявок из всех регионов. Многие ребята проживают в труднодоступных территориях, и мы постарались сделать всё возможное, чтоб все они приняли участие в отборочном туре, — подытожила Елена Кукушкина.

Среди вокалистов дипломы первой степени получили Алексей Дмитренко, вокальная группа «Детские мечты», фольклорный ансамбль «Живая вода», ансамбль «Классный возраст», Владислав Михиенко, Ильвина Азнабаева, а также вокальный ансамбль «Бельканто» и Валерия Поливанова. Лучшими хореографическими коллективами жюри назвало ансамбль «Улыбка», коллектив современного танца «Фэнтэзи» и ансамбль танца «Узоры Ямала». Рекордное количество заявок было рассмотрено в номинации литературное творчество. Конкурсанты читали стихи Роберта Рождественского , Леонида Корнилова, Фёдора Селянина, отрывки из произведений Александра Фадеева Маргариты Алигер . Победителями стали Галина Паращак, Дарья Стриженова, Дарья Яшина. Кто из этих ребят отправиться в сентябре в ОК «Снегири» Управделами Президента РФ покорять большую сцену, станет известно по завершению всех отборочных туров конкурса.

Справка «СП»:

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.

Реализация проекта осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также постоянную поддержку смотру оказывают Коммунистическая партия РФ и Ленинский комсомол.