«Земля талантов» добралась до арктической зоны Сибири 

На днях состоялся региональный отборочный тур в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 150 участников съехались со всего региона в город Муравленко, чтобы показать свои таланты в номинациях вокал, хореография и литературное творчество.
Члены жюри, которое возглавила референт Аппарата Государственной Думы и заведующая сектором организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Софья Демченко, отмечают высокое качество подготовки и проведения отборочного тура. Северный регион поразил уровнем представленных номеров и особенностями их сопровождения.
— Зал, свет, звук — всё на высшем уровне. Порадовало качество подготовки творческой самодеятельности ямальской земли, — сказал в интервью «СП» один из членов жюри, автор-исполнитель Артур Вишенков.
О том, что регион справился на отлично, говорит и тот факт, что на отборочный концерт поддержать маленьких артистов-земляков приехали представители региональной власти. Глава города Александр Подорога, его заместители Хизри Алхаматов и Елена Молдован, а также начальник управления культуры и молодежной политики города Муравленко Наталья Тягунова.
Активно помогали в подготовке праздника и местные коммунисты, начиная от координационной и спонсорской работы, заканчивая разработкой сценария концерта и подготовкой призов для участников.
— Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина, профессиональный ведущий, и наш партийный товарищ Оксана Деева, первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного комитета Комсомола Елизавета Сиротинина, первый секретарь Муравленковского горкома Комсомола Пётр Дуда и много других наших товарищей, которые оказывали посильное содействие в подготовке и проведении регионального отборочного тура. Их вклад сложно переоценить. Мероприятие прошло на максимально достойном профессиональном уровне, — отметила председатель жюри Софья Демченко.
— Фестиваль прошел на одном дыхании, хотя и занял более пяти часов. Уникальным опытом стала прямая трансляция, которую обеспечил Пётр Дуда. 6000 просмотров — это огромная аудитория! Нас могли смотреть во всём мире. Это здорово! Тем более, нам было что показать. Уровень участников радовал от номера к номеру. Порадовало то, что ребята в маленьких городах, удаленных на 1000 км от культурной жизни России, показывали мастерство, уровень и интересные идеи и решения, — поделилась своими впечатлениями ведущая проекта «Земля талантов» Оксана Деева.
Ямал выделился и строгим соответствием заявленной теме конкурса — «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Большинство концертных номеров было посвящено вековому юбилею Комсомола. Были среди них, как и знаменитые произведения, так и совершенно уникальные, редко исполняемые на сцене. Так участник Айнур Казанбаев прочёл стихи о комсомоле на татарском языке. За глубину подачи материала, раскрытие темы, эмоциональность Айнуру был вручён специальный приз.
— Были среди участников и особые дети: с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных или неполных семей. Так, в ансамбль «Конфетти», исполнявший танец «Пушистые комочки», входят детишки, которые почти не видят. И когда ты на это смотришь, всей душой понимаешь, какой титанический труд за этим стоит. Надеюсь, что участие в конкурсе вдохновит этих ребят не только на творчество, но и на волю к жизни. «Земля талантов» — большая, здесь есть место каждому ребёнку, главное верить в добро, — рассказал Артур Вишенков.
Депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина в своём выступлении отметила, что участники самых северных территорий Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов получили возможность выступить на «Земле талантов» впервые за всю пятилетнюю историю конкурса.
— В общей сложности на конкурс поступило 56 заявок из всех регионов. Многие ребята проживают в труднодоступных территориях, и мы постарались сделать всё возможное, чтоб все они приняли участие в отборочном туре, — подытожила Елена Кукушкина.
Среди вокалистов дипломы первой степени получили Алексей Дмитренко, вокальная группа «Детские мечты», фольклорный ансамбль «Живая вода», ансамбль «Классный возраст», Владислав Михиенко, Ильвина Азнабаева, а также вокальный ансамбль «Бельканто» и Валерия Поливанова. Лучшими хореографическими коллективами жюри назвало ансамбль «Улыбка», коллектив современного танца «Фэнтэзи» и ансамбль танца «Узоры Ямала». Рекордное количество заявок было рассмотрено в номинации литературное творчество. Конкурсанты читали стихи Роберта Рождественского, Леонида Корнилова, Фёдора Селянина, отрывки из произведений Александра Фадеева, Маргариты Алигер. Победителями стали Галина Паращак, Дарья Стриженова, Дарья Яшина. Кто из этих ребят отправиться в сентябре в ОК «Снегири» Управделами Президента РФ покорять большую сцену, станет известно по завершению всех отборочных туров конкурса.
Справка «СП»:
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.
Реализация проекта осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также постоянную поддержку смотру оказывают Коммунистическая партия РФ и Ленинский комсомол.