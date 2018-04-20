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Российская национальная библиотека в «Библионочь» впервые открыла хранилище Россики
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Российская национальная библиотека в «Библионочь» впервые открыла хранилище Россики 

ТАСС 37 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге впервые открыла для читателей в пятницу хранилище Россики, начав этим событием проведение акции «Библионочь», сообщила ТАСС пресс-секретарь РНБ Анна Казалова.
"Эта уникальная коллекция, созданная в Императорской публичной библиотеке в середине XIX века, хранит все опубликованные на иностранных языках книги и документы о России. Она начала складываться после Отечественной войны 1812 года и стала делом многих поколений сотрудников библиотеки", — рассказала Анна Казалова. По ее словам, этот новый маршрут стал лишь одним из событий всероссийской акции, проходящей под девизом «Магия книги».
Своеобразным эпиграфом «Библионочи» стали слова немецкого писателя и художника Германа Гессе: «Каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-своему, каждый в нем ищет и находит еще и себя самого».
В Библиотеке Вольтера, хранящейся в историческом здании РНБ, широкой публике стали доступны автографы не только французского мыслителя, знаменитого своими ироничными комментариями, но и возлюбленной Вольтера, женщины-физика мадам дю Шатле, прусского короля Фридриха II, других деятелей эпохи Просвещения.
В зале Корфа посетители увидели книги с записями Антона Чехова, Александра Блока, Владислава Ходасевича. А в отделе эстампов хранители рассказали о цензорских пометках на русском нравоучительном лубке.
Всего в акции «Библионочь» представили свои программы 115 библиотечных площадок Санкт-Петербурга, а также Музей печати и Музей-институт семьи Рерихов. На сайтах и порталах в интернете был размещен путеводитель по событиям этой демократичной и многожанровой акции с участием писателей, артистов, музыкантов. Горожане смогли совершить исторические и литературные экскурсы в прошлое, принять участие в интеллектуальных играх и квестах для больших и маленьких, познакомиться с новинками литературы и вечно современной классикой. Несколько программ были посвящены Году Японии в России с широким охватом тем — от литературы Страны Восходящего Солнца до ее экзотических чайных церемоний.
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