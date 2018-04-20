25 кадр: как он воздействует на человека

Американские приемы ведения бизнеса отличаются агрессивностью. Это стало следствием того, что техника продаж в Америке является таким же товаром, как велосипеды или ботинки, причём гораздо менее затратным, чем реальное производство. Не требуется аренда площадей для производства и закупка орудий для него, научно-техническая разработка продуктов, поиск специалистов. Как результат, Америка стала родиной множества методик сублиминального воздействия — так называется манипулирование людьми, основанное на работе с их подсознанием.

Особенности и результаты экспериментов

Одной из таких методик стал так называемый «25-й кадр». В ее основу Джеймс Викери положил идею «лишнего» кадра, который вставляется в видеоряд киноленты и влияет на подсознание человека. Через каждые 24 кадра на 1/3000 секунды добавлялся ещё один кадр с рекламой, которую зрители безотчётно воспринимают как указание к действию. Внимание эта вставка не привлекает, но откладывается в подсознании. Эксперименты Викери проводил летом 1957 года в кинотеатре в Форт-Ли, (Нью-Джерси): в фильмах через каждые 24 кадра мелькала скрытая реклама поп-корна и кока-колы. И продажи во время просмотров повысились: кока-колы — на 18%, а поп-корна — на 57,8%.

Паника и ажиотаж

После публикации результатов эксперимента реакция общественности была разной. Одним идея понравилась: лекции Викери пользовались большой популярностью, бизнесмены бросились закупать технологию. Ее начали применять в политике, особенно в ходе предвыборных кампаний, и в образовательном процессе — как модус обучения.

Однако некоторые журналисты, педагоги и политики забили тревогу, потому что на фоне столь лёгкого способа добиться нужного результата востребованность их профессионализма ставилась под угрозу. Последовали обвинения в зомбировании общества и нарушении таким образом права человека на самостоятельное принятие решений. Журналист Норманн Казинис опубликовал обличающую статью «Запятнанное подсознание».

25 кадр в фильмах

В ряде фильмов режиссёры использовали эту технологию для повышения интереса к своим лентам. Например, в сериалах «Вавилон-5», «А теперь — слово».

Однако вскоре обнаружилось, что у системы Викери есть побочный эффект. В Японии, где 25 кадр вставляли в мультфильм о Покемоне, методику обвинили в причинении вреда здоровью детей, так как после просмотров мультиков у некоторых из них случались приступы эпилепсии.

Разоблачение

Методику закупили для телевизионного магазина и крутили текст «Звони прямо сейчас» на 25-м кадре. Но прием не срабатывал.

Американское профессиональное издание «Фонд исследования рекламы» потребовало от Викери предоставить документальные данные по его экспериментам. Но тот отказал.

Студент из Нью-Йорка Стюарт Роджерс, собирая материал для реферата, приехал в Форт-Ли познакомиться с владельцем кинотеатра, в котором, по словам Викери, ставились эксперименты. Оказалось, что в кинотеатре никаких опытов подобного рода никогда не проводилось, а размеры зрительного зала вообще не соответствовали тому, о чем говорил Викери.

Группа учёных из Университета Неймегена в Нидерландах под руководством Йохана Карреманса провела свои исследования и пришла к заключению, что воздействие на подсознание людей не воспринимается ими некритически, т.е. как сигнал к действию, за исключением психически неуравновешенных людей. Вставки в фильм должны длиться около минуты, чтобы зритель успел оценить продукт и определил для себя, нужен он ему или нет.

Спустя пять лет после внедрения технологии Джеймс Викери вынужден был признать, что все результаты экспериментов были им сфабрикованы, а сама методика является мошенничеством.

25 кадр в России

В Россию американские технологии манипуляций проникли в 1990-х годах. У нас их восприняли очень серьёзно и даже запретили на законодательном уровне. Пункт 9 статьи 5 («Cкpытaя рeклaмa») гласит:

«Не допускается использование в радио-, теле-, видео-, аудио— и кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами».

В России и придумали выражение «Эффект 25 кадра», в Америке это — «Методики воздействия на подсознание». В Штатах к тому периоду они уже утратили актуальность, а российский рынок оказался слишком восприимчив ко всему, что исходило из-за океана.

Механизм успеха таких методик у российских бизнесменов популярно объясняет Артемий Лебедев : «Мистицизм и суеверие владеют умом Заказчика. Как только появится нечто, точный механизм действия чего будет не очень понятен, Заказчик отреагирует положительным рефлексом, как тренированная павловская собачка. Непонятно? Беру».

До сих пор методика 25 кадра применяется в России для привлечения клиентов в таких областях, как изучение языков, його-медитативные практики, оздоровление и похудение.