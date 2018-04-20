Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Однажды мы большой компанией на даче бурно отмечали чей-то день рожденья, а наутро решили посмотреть кино. Поскольку все были вяло-сонно-расслабленные, мне удалось пролоббировать просмотр одного из своих любимых фильмов — «Плоть и кровь», снятый молодым Полом Верховеном с молодыми Рутгером Хауэром и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях.

Действие происходит в XVI веке, сюжет посвящен противостоянию банды наёмников с обманувшим их бароном. Фильм длинный и многоплановый, в нём много секса и насилия. Конечно, поколение «Игр престолов» этим не удивить, но «Плоть и кровь» вышла на экраны в 1985-м.

В общем, друзья были несколько шокированы и смущены натурализмом картины и попросили более по утрам такого не включать.

Схожие чувства я испытал, когда прочитал колонку Ирины Алкснис , в которой уважаемая коллега, (с выводами которой я согласен в подавляющем большинстве остальных случаев) пишет, что «Москвой принята на вооружение концепция „осажденной крепости“ и объясняет, почему эта концепция хороша:

»Россию все эти процессы, несмотря на известные проблемы, вполне устраивают, поскольку в конечном счете ведут к нужному ей результату, где она будет блистательной высокоразвитой метрополией, окруженной отсталыми и зависимыми от нее странами, являющимися удобными для нее рынками сбыта».

Картинка красивая, но мировая история, увы, не знает примеров того, как государства, выбравшие для себя концепцию «осажденной крепости», добивались хоть сколько-нибудь заметного успеха.

Япония сумела победить Россию в войне 1904-1905 годов не потому, что она веками копила силы, закрывшись от иностранцев, а ровно по противоположной причине — благодаря стремительной европеизации.

США стали богатейшей сверхдержавой XX-XXI веков не потому что 150 лет копили силы и потом ка-а-ак высадились в Европе, а потому что сто лет назад начали активно торговать, воевать и продвигать свои интересы по всему миру на политической уровне.

Северная Корея в первые годы после разделения была богаче и успешней Южной, но самоизоляция привела к нынешнему катастрофическому отставанию по ВНП и уровню жизни, а также нескольким катастрофическим вспышкам голода.

«Осажденная крепость», даже если ей удаётся выстоять в течение долгого времени, неизбежно обречена на деградацию.

И, кстати, в фильме «Плоть и кровь» это очень метафорично показано: главные герои заперлись в неприступном замке, но штурмующие победили их, применив биологическое оружие — куски зараженного чумой мяса были при помощи катапульты и предательства заброшены в колодец.

Поэтому, если Ирина Алкснис права, и данная концепция действительно выбрана кем-то влияющим на политическое и экономическое будущее страны, то её (концепцию) нужно срочно менять.

Идеальным вариантом для России была бы «концепция котика». Не потому, что «у нас лапки» — этот несуразный мем мы с негодованием отвергаем.

Речь о другом. Владельцы представителей семейства felis знают, что коты, подобно жидкости, заполняют всё предоставленное им пространство (для тех, у кого нет кота, в интернете есть множество фотоподборок).

Да, Россия поставлена в серьезные ограничения из-за санкций. Да, США активно ведут работу по отторжению и совращению наших исторических союзников.

Но мы не должны сами себя запирать в проведенных Иосифом Сталиным границах РСФСР.

Наоборот, Россия, как жидкость (ну или как котик) должна заполнять собой всё окружающее пространство.

Нельзя игнорировать происходящее в Армении. Нельзя «отрезать» Украину, хотя возвращаться к предыдущей «братской» практике тоже нельзя — не ценили в прошлом и не оценят впредь. Нельзя сокращать затраты на продвижение нашей страны (экономическое, политическое, культурное) в странах третьего мира — Африке и Азии.

Наивно думать, что «сами предложат и сами всё дадут!» Во-первых, в «Мастере и Маргарите» речь шла о сильных, а не о слабых. Во-вторых, вспомните, кто это говорил.

Украинцы в 2013 году отлично помнили бездарное правление Виктора Ющенко , пришедшего к власти на волне первого майдана. Но это не помешало им устроить второй и привести к власти еще менее подходящего для этой роли Петра Порошенко

Поэтому надеяться на то, что людям пойдут впрок примеры, и светлый образ России сам по себе привлечет к себе друзей, увы, не приходится.

Всемирная любовь к котикам в интернете тоже возникла не сама собой, а благодаря постоянным усилиям котовладельцев. И России нужно активно продвигать свои интересы как на уровне иностранных властей, так и общества.

«Концепция Амура», которой придерживался СССР (голый, вооруженный и ко всем лезет со своей любовью), безусловно, себя скомпрометировала и показала полную нежизнеспособность. Все «союзники» тех лет до сих пор вспоминают только советскую материальную помощь и очень обижены на нас нынешних, что мы не горим желанием вновь взять на содержание половину Африки, треть Азии и четверть Южной Америки.

Но «осажденная крепость» — это вовсе не единственная альтернатива «концепции Амура». Котики, как известно, дружелюбные животные, но, в отличие от собак, ненавязчивые и очень ценящие собственную независимость, всегда готовые показать когти при попытках агрессии или недостаточно вежливого поведения партнера.

Россия должна уметь однозначно доносить свои интересы (ведь невозможно перепутать, когда котик просит есть, а когда — открыть дверь), сочетать мобильность и активность с умением затаиться и взять паузу, а также быть открытой миру.

Я знаю, что наш МИД настаивает на взаимности в визовых вопросах, но ведь шенгенская, а особенно британская или американская система — с кучей бессмысленных бумажек и личными собеседованиями — это анахронизм и бессмысленное издевательство над людьми.

Адекватным ответом на сложности, создаваемые американцами нашим летчикам или спортсменам стали бы не ответные ограничения, а, напротив, введение электронных виз, для получения которых вообще не надо никуда ходить. Ведь котики никогда не издеваются над людьми без смысла.

А вот ограничить возможность для американских авиакомпаний летать в нашу страну, если у «Аэрофлота» возникнут реальные сложности, безусловно, нужно. Потому что котики злопамятны и никого просто так не прощают.

Россия, на самом деле, в чем-то уже давно следует «концепции котика».

Например, самые страшные падения, от которых любой другой не оправился бы, для нас становились лишь поводом начать новое восхождение к вершинам.

Мы способны долго лежать на теплой батарее, не замечая, что квартира горит, и только в самый последний момент спохватываться и выскакивать в окно (от этой привычки, как и от «лапок» тоже следует избавляться).

Резюмируем. «Концепция котика» для России это:

— ненасильственное заполнение собой максимально возможного жизненного пространства

— отказ от самоограничений и политики «закрытых дверей».

— здоровый интерес к происходящему за окном без попыток выпрыгнуть и вмешаться с ущербом для собственного здоровья.

— доброжелательность к ближним и дальним соседям с четким осознанием собственных интересов и постоянной готовностью их защитить.

— сочетание активности и расслабленности, моментальный переход от одного состояния к другому.

Этот список может быть продолжен. Главное — не запираться в «осажденной крепости» и не уподобляться соседям в лице той же Украины, регулярно путающей падающие с неба куски зачумленной собачатины с небесной манной от «европейских друзей».