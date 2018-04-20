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Итоги рекламного года подвели на награждении второй премии «Большая рыба»
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Итоги рекламного года подвели на награждении второй премии «Большая рыба» 

Вести.Ru 1 час назад
Акулы рекламной индустрии и киты большого бизнеса собрались на церемонии награждения второй экспертной премии «Большая рыба». Награждение победителей главного ежегодного онлайн-проекта «Итоги года» прошли в ресторане ARGO. Онлайн-проект Sostav собрал всех друзей и партнеров 21 февраля 2018 года.
Редакция Sostav весь 2017 год отбирала лучшие работы в семи номинациях — кампании, ролики, digital, принт/аутдор, BTL, брендинг и социальная реклама. Право побороться за звание лучших получили 178 работ, попавших в лонг-лист. В шорт-лист народным голосованием были отобраны по 15 работ в каждой из категорий. Судьбу финалистов решило жюри из 152 экспертов — представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств.
Победители получили по необычной статуэтке «Золотой плавник», который помогает держаться на плаву в глубоководном океане рекламы. Символ премии — силуэт рыбы, которая вырывается из одной стихии в другую символизирует творческое начало, которое лежит в основе мира.
"Эта премия должна существовать на рынке, чтобы показывать всей индустрии, кто на этом рынке лучший! Чтобы обмениваться лучшими практиками, чтобы стремиться к лучшему, чтобы развиваться, чтобы не стоять на месте, потому что движение — это жизнь", — отмечает директор отдела маркетинговых коммуникаций Nestle Алексей Ходячих.
Церемония награждения премией «Большая рыба» — это не только фиксация достижений рекламной индустрии. Это отличная возможность познакомиться с коллегами, конкурентами, будущими заказчиками и исполнителями. Это вечер, на котором зарождаются новые партнерские отношения.
"Для маркетинговой индустрии, как и для любого творческого сообщества, премии играют очень важную роль. Особенно такие, как эта — получаемая из рук своих же коллег и основывающаяся на результатах независимого голосования огромного количества экспертов", — считает директор по маркетингу Volkswagen Russia Юрий Самойленко.
"Во всех кино и во всех рассказах рекламисты приходят на работу рано-рано и уходят почти ночью. В нашей индустрии слишком мало праздников и очень много работы, поэтому такая премия как нельзя кстати. Это праздник!" — уверен президент премии «Серебряный Меркурий» Михаил Симонов.
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