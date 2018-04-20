В Косино-Ухтомском участников «Библионочи» научат основам магии и зельеварения

В ночь с 21 на 22 апреля во всех библиотеках страны уже в седьмой раз будет проходить «Библионочь». Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». В библиотеке №101 ЦБС ВАО (улица Лухмановская, дом 17, копус 1) читателям, пришедшим на акцию, расскажут происхождении первых книг, научат варить зелье и предложат поучаствовать в квесте.

Мероприятие начнется в семь вечера. Первая часть «Библионочи» будет посвящена книгам. Друзья библиотеки узнают, как и почему появились прообразы первых книг, кто и зачем оставлял записи на стенах. Интересным будет узнать, как развивалась письменность в разных странах древнего мира.

Все писатели немного волшебники и все читатели немного волшебники, считают сотрудники библиотеки №101. Когда человек читает книгу, происходит волшебство. Вот и этот вечер в библиотеке будет наполнен магией.

Читателям расскажут об основах зельеварения, раскроют секреты, как просто и весело творить чудеса собственными руками — и все это с помощью давно известных и любимых книг. Не обойдется без прохождения таинственного лабиринта — квеста по самым потаенным уголкам библиотеки. Путешествие будет увлекательным и познавательным, а загаданные в маршрутном листе книги наверняка захочется прочитать.

Сотрудники библиотеки превратятся в героев известного произведения «Алиса в стране чудес» и пригласят читателей на безумное чаепитие, где можно будет обсудить прочитанные книги, поделиться приобретенными знаниями по магии и отдохнуть после успешно пройденного квеста.

Мероприятие начнется в 19.00 и продлится до 23.00. Приглашаются все любители книг от пяти лет в библиотеку №101 ЦБС ВАО (улица Лухмановская, дом 17, корпус1).