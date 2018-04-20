В Хорошево-Мневниках прочтут лекцию о современных технологиях для детей

В рамках «Недели IT ликбезов» в Доме культуре «Берендей» района Хорошево-Мневники состоится лекция на тему «Простые механизмы в природе и в нашей жизни».

— В современном мире технологии играют огромную роль в повседневной жизни, поэтому повышение технологической грамотности и освоение новых знаний очень востребовано. Лекция поможет привить интерес к новой востребованной профессии IT. На мероприятие приглашаем детей от 6 до 12 лет, — сообщили в пресс-службе Дома культуры.

Лекция пройдет во вторник, 24 апреля, с 18.00 до 19.00. Вход свободный. Напомним, ДК «Берендей» располагается по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76.