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Он ушел слишком рано: коллеги Avicii о внезапной смерти музыканта
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Он ушел слишком рано: коллеги Avicii о внезапной смерти музыканта 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Смерть диджея Avicii в возрасте 28 лет застигла врасплох его друзей и коллег. Многие из них рассказали о чувствах, которые испытали при этой новости.
В Омане в возрасте 28 лет скончался шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii. Он был популярен во всем мире, в том числе и в России. Клип на одну из самых известных работ музыканта, трек Wake me up, собрал более миллиарда просмотров на YouTube.
Смерть в столь молодом возрасте застигла врасплох друзей и коллег Берглинга. Некоторые из них уже выразили свои эмоции по поводу случившегося.
Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x  — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 апреля 2018 г.
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