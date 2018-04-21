Рестораторы отказались закупать черную икру у браконьеров

Илья Шестаков. «Пока мы не можем полностью перекрыть оптовое звено, но в наших силах совместно с рестораторами выстроить схему и закрыть поставки нелегальной продукции в сегмент кафе и ресторанов, которые, к сожалению, случаются», — отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству

На встрече руководителей ведомства и владельцев крупных ресторанов шла речь о заключении прямых контрактов между рестораторами и рыбодобывающими компаниями, а также о борьбе с поставками браконьерской и контрафактной продукции. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтвердил готовность отказаться от закупок браконьерской черной икры и приобретать только легальную аквакультурную продукцию.

"Обязуемся не продавать контрафакт и тесно работать с нашими коллегами рыбаками, с той рыбой, которая добывается легально", — сказал Игорь Бухаров. В то же время эксперты отмечают, что наладить абсолютно прозрачные закупки осетровой икры будет проблематично. Осетровая икра, произведенная на российских аквакультурных предприятиях, в основном уходит в Германию, Францию и другие страны Западной Европы. Экспорт черной икры из России в 2017 году составил 8 тонн.

"Сегодня российский рынок подвергается экспансии китайской осетровой икры, — отметила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова . — В прошлом году ее импорт составил около 7 тонн, а в 2018 году мы вправе ожидать его увеличения еще на 8-10%. В Китае работает около 140 осетровых заводов, по качеству китайская черная икра существенно прибавила в последнее время, и ее крайне трудно отличить по вкусу от российской. При этом иногда сырье поставляют из Китая, в том числе и незаконно, а фасовка происходит уже в России, уже на легальных российских заводах, что затрудняет выявление контрафакта".

По мнению эксперта, реальным шагом по борьбе с контрафактом может стать создание системы лицензирования магазинов, торгующих осетровой икрой. Это поможет поставить заслон браконьерской продукции, установить высокую планку качества для добросовестных ритейлеров и пополнять бюджеты всех уровней.

Что касается икорной продукции эконом-сегмента, то в 2017 году произошло 80% увеличение продаж искусственной черной икры, или так называемой «икры для инстаграм» по цене в 65 рублей за 100-граммовую банку. Известны случаи, когда в погоне за лайками в соцсетях потребители покупали по 20-30 банок белковой икры, чтобы продемонстрировать подобным образом свою успешность.

"На самом деле белковая икра не имеет никакого отношения к икре вообще, и тем более к икре осетровых. Внешне она действительно напоминает икру белуги, но уже спустя 15 минут после открытия банки «икринки» начинают покрываться мутной бесцветной жижей. Некоторую часть такой икры производят в Белоруссии, иногда она бывает и российского производства", — подчеркнула Полина Кирова.