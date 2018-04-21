Кто родился 21 апреля

Татьяна Васильевна Соломатина , член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Возглавляла областную поликлинику профилактических осмотров в г. Томск. Была учредителем и генеральным директором частного медицинского объединения «Здоровье». Избиралась депутатом Законодательной думы Томской области. Является сопредседателем Томского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

А ещё в этот день родились:

Элиссан Владимирович Шандалович (54 года), председатель Законодательного Собрания Республики Карелия. Возглавлял Медвежьегорскую центральную районную больницу, Республиканскую больницу им. В. А. Баранова (г. Петрозаводск). 6 октября 2016 года был избран председателем Законодательного Собрания Республики Карелия.

Елизавета II , королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава Содружества (в него входят 52 государства, включая Великобританию, в 15 из них Елизавета II является главой государства). Старшая дочь герцога и герцогини Йоркских. Представительница Виндзорской династии. В феврале 1952 году, после смерти своего отца короля Георга VI, вступила на престол. 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония коронации, которую впервые транслировали по телевидению.

В 2015 году Елизавета II стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. Согласно недавно проведенным опросам, монархию поддерживают около 75% британцев.

Елизавета II также является главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании.

Фостен-Арканж Туадера (61 год), президент Центральноафриканской Республики (ЦАР). В разные годы возглавлял Межгосударственный комитет по согласованию учебных программ по математике во франкофонных странах и странах индоокеанского региона, был заместителем председателя Математического союза стран Центральной Африки, ректором Университета Банги. В 2008 году возглавил правительство ЦАР.

14 февраля 2016 года победил на выборах президента страны.

Станислав Иосифович Ростоцкий (1922-2001), кинорежиссер и сценарист. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны.

В кино дебютировал в 1955 году. Станислав Ростоцкий — автор сценариев и режиссёр таких любимых зрителями фильмов, как «Дело было в Пенькове», «Герой нашего времени», «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо» и др. Дважды картины режиссёра были номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар».

Иван Петрович Кулибин (1735-1818), русский изобретатель. В конце 1760-х годов он изготовил уникальные карманные часы, в корпусе которых помимо часового механизма помещались также музыкальный аппарат, воспроизводивший несколько мелодий, и сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками. Эти часы Кулибин подарил императрице Екатерине. Она назначила изобретателя заведующим механической мастерской Петербургской академии наук , которой он руководил более 30 лет.

Кулибин изобрел и изготовил много оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Среди них — фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно, способное идти против течения, механический экипаж с педальным приводом.