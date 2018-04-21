В России в субботу состоится ежегодный фестиваль чтения «Библионочь»

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году пройдет в России в седьмой раз в субботу, библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.

Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги».

В частности, в Москве в этом году мероприятия «Библионочи» пройдут не только в главном здании библиотеки на Воздвиженке, но и в Доме Пашкова. Так, в 20:30 на мраморной лестнице главного здания состоится встреча с режиссером Алексеем Германом — младшим, который расскажет о своей новой кинокартине «Довлатов». По окончании встречи пройдет кинопоказ этой картины.

В 18:00 в конференц-зале РГБ состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым — автором бестселлеров «Тобол», «Ненастье», «Географ глобус пропил», «Сердце пармы» и «Золото бунта». Тема встречи — «География литературы». Модератором выступит журналист, литературный критик Наталья Ломыкина. Мероприятие приурочено к выходу самого масштабного романа Алексея Иванова «Тобол», вторая часть которого появилась в книжных магазинах в начале 2018 года.

В 20:00 в конференц-зале РГБ состоится творческая встреча с прозаиком, публицистом и тележурналистом Александром Архангельским «Герой другого времени: как литература отражает эпоху», приуроченная к выходу нового романа писателя «Бюро проверки». Александр Архангельский расскажет о том, как литературный герой отражает эпоху и ее главные противоречия, а также прочитает отрывок из нового романа «Бюро проверки», который выйдет в мае в «Редакции Елены Шубиной».

Кроме того, в «Библионочь» можно будет посетить книгохранилище библиотеки — крупнейшее в мире, в котором размещена значительная часть фонда РГБ: 30 миллионов документов из 47,1 миллиона в целом.

А в Подмосковье в рамках акции запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей.

Например, в Дмитровской центральной библиотеке, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, можно будет окунуться в атмосферу библиотеки 1920-х годов. Гостей ждут изба-читальня для детей, конкурс плакатов, перьевые ручки и печатные машинки.

В Щелковской городской библиотеке гости смогут начать вечер с квеста «Магия одной книги» по произведению «Маленький принц». Крио-шоу «Ее величество — наука!» предназначено для школьников и взрослых, оно завершится выступлением театральной студии «Пигмалион».

В Истринской центральной районной библиотеке имени Чехова гости услышат средневековую музыку в исполнении коллектива «Новый Иерусалим».

Поскольку 2018 год объявлен в России Годом Японии, многие мероприятия грядущей «Библионочи» будут посвящены этой стране. Прикоснуться к традициям и культуре Японии можно будет в Библиотеке эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческой библиотеке имени Морозова, в Центральной городской библиотеке Лыткарина и Воробьевской сельской библиотеке Рузского округа.

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Акция была инициирована в 2012 году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 тысяч площадок по всей стране.