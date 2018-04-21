Всемирный день цирка

В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2018 году этот день приходится на 21 апреля.

Этот праздник впервые был проведен в 2010 году. С инициативой ежегодного проведения Всемирного дня цирка выступили Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque).

Всемирная федерация цирка со штаб-квартирой в Монте-Карло была основана в 2008 году под патронажем принцессы Монако Стефании. Федерация является некоммерческой организацией, созданной для содействия развитию циркового искусства и культуры во всем мире, а также для представления интересов цирка на международном уровне.

Истоки возникновения цирка уходят в далекое прошлое. Выступления акробатов, жонглеров, дрессировщиков, комиков были известны еще в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии. В Древней Армении в амфитеатрах городов Тигранакерт и Арташат устраивались как театральные, так и цирковые представления, с начала нашей эры подобные представления были и в Грузии.

С XII века в Европе возникли школы верховой езды, которые готовили наездников, там же дрессировали лошадей для военных действий и для турниров. В этих школах проводились показательные выступления, которые постепенно переносились на городские площади, где с учетом специфики работы с лошадьми устраивались специальные круглые манежи.

Считается, что первый цирк был открыт в Лондоне в 1768 году. Его основатель Филип Астлей, первоначально создал школу верховой езды с круглым манежем, где в дальнейшем проходили представления.

В 1780 году для показа фигурной езды на лошадях и конной дрессировки он построил первый в мире стационарный цирк, который носил название «Амфитеатр Астлея». Здесь выступали также клоуны, дрессировщики собак, акробаты, ставились сюжетные спектакли, в которые включались конные батальные сцены.

Астлею также принадлежит заслуга определения размера цирковой арены диаметром 40 футов — около 13 метров.

В XIX веке цирковое искусство получило развитие во Франции и Германии. К началу XX века структура циркового представления кардинально изменилась. В стационарном цирке появились коверные клоуны и клоуны-дрессировщики. После введения страховочной сетки были усложнены трюки воздушной гимнастики, где возникло новое амплуа — «ловитор» (артист, страхующий и ловящий летящих партнеров), и впервые был исполнен номер «перекрестный полет». В искусстве канатоходцев пеньковый канат был заменен на более прочный металлический трос, что дало возможность исполнять на канате сложные акробатические пирамиды. С технической революцией начала XIX века увеличилось количество номеров и аттракционов, основанных на использовании техники — от гонок по вертикальной стене до «полета из пушки на Луну», от феерий на воде до новых возможностей иллюзиона.

Истоки русского цирка находились в выступлениях странствующих артистов-скоморохов, известных с XI века. В XVIII веке все большее распространение получили ярмарочные балаганы на народных гуляниях, где выступали акробаты, гимнасты, жонглеры. В начале XIX века цирковые представления проводились в манеже графа Завадовского в Петербурге, было построено специальное здание для конных выступлений на Крестовском острове. В 1849 году в Петербурге открылся казенный императорский цирк со специальным отделением для подготовки цирковых кадров. В 1853 году был построен стационарный цирк в Москве на Петровке. В провинции работали передвижные цирки.

В декабре 1877 году в Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России каменного здания, построенного с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому наезднику и дрессировщику Гаэтано Чинизелли, главе большой цирковой семьи.

В настоящее время стационарные цирки есть практически во всех областных и крупных городах России.

После Октябрьской революции 1917 года было создано Главное управление цирками (ГУЦ), хозрасчетная организация, существовавшая в системе Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. В ГУЦ входили кроме стационарных, передвижные цирки и аттракционы под общим названием Циркообъединение.

В 1957 году ГУЦ было преобразовано в Союзгосцирк, который обеспечивал хозяйственную деятельность цирков, курировал постановочную работу стационарных цирков и цирковых коллективов, проводил подготовку и переподготовку артистов различных жанров.

После распада СССР была создана компания Росгосцирк, которая стала преемницей Союзгосцирка. Это самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире, объединяет 42 стационарных цирка в России.

Система Росгосцирка, основанная на так называемом цирковом конвейере, представляет почти 500 оригинальных цирковых номеров и программ. Ее артистические кадры составляют почти три тысячи человек, которые пополняются выпускниками Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша), а также участниками любительских цирковых коллективов из 70 регионов страны. В цирковых представлениях участвуют почти две тысячи животных.

В 2017 году количество посетителей цирков, входящих в систему Росгосцирка, почти на два миллиона превысило плановые показатели и составило 4 миллиона 183 тысячи человек.

Программа празднования Всемирного дня цирка за годы проведения стала традиционной — в этот день труппы цирков устраивают дни открытых дверей для зрителей и благотворительные акции, проводят уличные представления, выставки, карнавалы и шествия с участием клоунов, гимнастов, акробатов, жонглеров и других цирковых артистов.