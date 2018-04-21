В Ульяновске закрыт детсад из-за трещин, власти обещают открыть к сентябрю

Заседание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций прошло в Ульяновске 20 апреля, на нем обсуждался вопрос вовозобновления работы детского сада №222, закрытого из-за трещин в стене.

Из-за разрушения здания воспитанников дошкольного учреждения, расположенного на проспекте Генерала Тюленева, распределили 16 апреля в другие детские сады. Трудоустроены и некоторые работники «расселенного» детсада.

Губернатор Сергей Морозов обещал трудоустроить весь персонал. Он же привел заключения специалистов о том, что угрозы обрушения здания нет. В ближайшее время комиссии предстоит обследовать фундамент.

— Если не потребуется капитальный ремонт, мы должны сделать так, чтобы детский сад открыл свои двери в сентябре этого года, — сказал Сергей Морозов.