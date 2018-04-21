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Как выглядели героини мультиков Дисней в детстве
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Как выглядели героини мультиков Дисней в детстве 

Tlum.ru 43 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Мы уже показывали вам, как в детстве выглядели злодейки мультиков Disney. Теперь пришла очередь положительных персонажей. Художница с ником moonchildinthesky нарисовала героинь диснеевских мультфильмов маленькими девочками.
Эльза, «Холодное сердце»
Анна, «Холодное сердце»
Эсмеральда, «Горбун из Нотр-дама»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Кида, «Атлантида: Затерянный мир»
Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»
Рапунцель, «Рапунцель. Запутанная история»
Динь-Динь, «Питер Пэн»
Мулан, «Мулан»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Мегара, «Геркулес»
Покахонтас, «Покахонтас»
Жасмин, «Аладдин»
Джейн, «Тарзан»
Золушка, «Золушка»
Ариэль, «Русалочка»
Алиса, «Алиса в стране чудес»
Аврора, «Спящая красавица»
Жизель, «Зачарованная»
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