Как выглядели героини мультиков Дисней в детстве

Мы уже показывали вам, как в детстве выглядели злодейки мультиков Disney . Теперь пришла очередь положительных персонажей. Художница с ником moonchildinthesky нарисовала героинь диснеевских мультфильмов маленькими девочками.

Эльза, «Холодное сердце»

Анна, «Холодное сердце»

Эсмеральда, «Горбун из Нотр-дама»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Кида, «Атлантида: Затерянный мир»

Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»

Рапунцель, «Рапунцель. Запутанная история»

Мулан, «Мулан»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Мегара, «Геркулес»

Покахонтас, «Покахонтас»

Жасмин, «Аладдин»

Джейн, «Тарзан»

Золушка, «Золушка»

Ариэль, «Русалочка»

Алиса, «Алиса в стране чудес»

Аврора, «Спящая красавица»

Жизель, «Зачарованная»

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