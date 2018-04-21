Ещё
«Он с другой планеты?»: фаворит Фадеева удивляет зрителей «Песен»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Он с другой планеты?»: фаворит Фадеева удивляет зрителей «Песен» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В команде Максима Фадеева в рамках шоу «Песни» много разносторонних и талантливых исполнителей. Каждый из них по-своему уникален, однако один особенно отличается своей неординарностью, чем и покорил своего наставника.
Популярный продюсер относится с любовью к каждому своему подопечному и делится творчеством музыкантов в своем Инстаграме. В этот раз Фадеев опубликовал видеоролик, в котором представлен отрывок выступления члена его команды Родиона Толочкина. Самобытный парень поразил своим выступлением как Фадеева, так и Тимати. В необычных движениях, странных звуках, однако гармонично звучащих из его уст, члены жюри нашли нечто особенное и не смогли не пропустить его в дальнейший путь в новом проекте.
Родион, по словам пользователей рунета, действительно очень талантлив, однако вызывает смешанные чувства. Некоторым кажется, что он переигрывает, другие же не видят в нем никаких актерских манер. Да и сам Фадеев признается, что верит исполнителю, несмотря на его «кривляния» на сцене. «Лично для меня Родион что на сцене, что в жизни — один и тот же поток пульсирующей энергии. Он не играет. И я ему верю.» Подписчики Фадеева отметили, что у Родиона хороший голос, но они не могут представить его артистом лейбла. Комментирующие признались, что не могут понять, что Максим сможет сделать с этим певцом, ведь в его практике еще не было таких своеобразных музыкантов. «Он с другой планеты? Такой необычный!» «Интересный парень, а главное, добрый и искренний!» «Мне нравится его манера» «А я считаю, что это образ, маска!»
Вероятно, и сам Фадеев пока не знает, как будет работать с таким неповторимым артистом, однако видит в нем большой потенциал. Как-то Максим в одном из своих интервью признался, что не станет работать с человеком, в котором не рассмотрел таланта, поэтому очевидно, что Родион действительно достоин быть в этом проекте. А один из участников «Песен», не проходя этапов конкурса, получил предложение от Фадеева. Исполнение незрячего музыканта зацепило Максима, и он предложил ему сотрудничество без участия в шоу.
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 19 Апр 2018 в 8:59 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Не все можно назвать платьем»: полуголая Анна Седокова огорчила обывателей «Как в сказку попал!»: женщина создает фантастические снимки на заднем дворе дома «А поет под фанеру»: падение Веры Брежневой открыло правду о выступлении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино10
Звезды пришли на открытие ММКФ18
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение