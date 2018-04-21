«Он с другой планеты?»: фаворит Фадеева удивляет зрителей «Песен»

В команде Максима Фадеева в рамках шоу «Песни» много разносторонних и талантливых исполнителей. Каждый из них по-своему уникален, однако один особенно отличается своей неординарностью, чем и покорил своего наставника.

Популярный продюсер относится с любовью к каждому своему подопечному и делится творчеством музыкантов в своем Инстаграме. В этот раз Фадеев опубликовал видеоролик, в котором представлен отрывок выступления члена его команды Родиона Толочкина. Самобытный парень поразил своим выступлением как Фадеева, так и Тимати . В необычных движениях, странных звуках, однако гармонично звучащих из его уст, члены жюри нашли нечто особенное и не смогли не пропустить его в дальнейший путь в новом проекте.

Родион, по словам пользователей рунета, действительно очень талантлив, однако вызывает смешанные чувства. Некоторым кажется, что он переигрывает, другие же не видят в нем никаких актерских манер. Да и сам Фадеев признается, что верит исполнителю, несмотря на его «кривляния» на сцене. «Лично для меня Родион что на сцене, что в жизни — один и тот же поток пульсирующей энергии. Он не играет. И я ему верю.» Подписчики Фадеева отметили, что у Родиона хороший голос, но они не могут представить его артистом лейбла. Комментирующие признались, что не могут понять, что Максим сможет сделать с этим певцом, ведь в его практике еще не было таких своеобразных музыкантов. «Он с другой планеты? Такой необычный!» «Интересный парень, а главное, добрый и искренний!» «Мне нравится его манера» «А я считаю, что это образ, маска!»

Вероятно, и сам Фадеев пока не знает, как будет работать с таким неповторимым артистом, однако видит в нем большой потенциал. Как-то Максим в одном из своих интервью признался, что не станет работать с человеком, в котором не рассмотрел таланта, поэтому очевидно, что Родион действительно достоин быть в этом проекте. А один из участников «Песен», не проходя этапов конкурса, получил предложение от Фадеева. Исполнение незрячего музыканта зацепило Максима, и он предложил ему сотрудничество без участия в шоу.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 19 Апр 2018 в 8:59 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!