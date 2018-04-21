11 лучших мест для завтраков в Москве

«Северяне»

Адрес: м. «Охотный ряд», ул. Большая Никитская, д. 12 Время работы: пн—чт, вс — 9:00—24:00, пт-сб — 9:00—1:00 Телефон: +7 (499) 700-08-98 Сайт: severyane.moscow Фото: facebook.com/severyane.moscow Фото: facebook.com/severyane.moscow Фото: facebook.com/severyane.moscow

Алёна Ермакова

совладелица проекта Stay Hungry — Я, мягко говоря, далека от ЗОЖ в привычном понимании, но то, что завтрак — это важная часть режима, я запомнила. И хотя самый популярный мой завтрак после тренировки — это по-прежнему круассан и бокал чёрного кофе, есть несколько мест, расположенных в районе TRX-зала и штаб-квартиры Stay Hungry, где я завтракаю так часто, что чувствую себя там как дома. Во-первых, это «Северяне» — мой любимый ресторан в городе. Местная гречневая каша с пармезаном — по-прежнему в моём топе завтраков, но если вкус гречки надоедает, то спасает несколько видов пашота, и любимый — с щучьей икрой.

Анастасия Годунова

совладелица кофейни Good Enough и шеф-бариста Nude Coffee & Wine — Очень люблю здесь встречаться компанией друзей за большим столом. Заказываю обычно омлет с крабом и сырники из топлёного молока. Кофе здесь тоже вкусный, а это очень важно для меня. Зёрна обжаривают Coffee Owl Roasters.

Василиса Гусарова

основатель и креативный директор Sputnik Supervision — В «Северянах» самое изысканное меню: гречневая каша с пармезаном или пашот с щучьей икрой и чай саган-дайля. Больше года назад я отказалась от кофе, и с уверенностью скажу, что алтайское растение — лучший энергетик. Но вообще, лучшие завтраки — у меня дома, я королева блинов и оладий.

медиа и коммуникации, фонд V-A-C — Люди любят придумывать себе правила про еду — это ем, это не ем, рыбу только в четверг, на обед надо первое. И завтраки в этом смысле, кажется, самые чувствительные. Принято считать, что от первого приёма пищи зависит то, как вы проведёте день. Если согласиться, то лучший завтрак для меня дома — какой-то нехитрый омлет, сырники, авокадо, тост, яйца, каша. Мы с моей девушкой очарованы кондовой простотой советской гастроэстетики, поэтому наши домашние завтраки стремятся максимально быть похожими на фотокарточку из «Огонька» 1956 года (ну ок, тогда без авокадо). Если говорить про все остальные завтраки, то у нас очень простой, даже консервативный набор. Любим «Северян» — самый нарядный в городе способ начать день, и, кстати, в меню Георгия Трояна чувствуется много аллюзий на советскую завтрачную парадигму (сырники из топлёного молока, каши, драники, омлетики, для диссидентов имеется бенедикт с крабом).

NUDE. Coffee & Wine Bar Адрес: м. «Баррикадная», ул. Спиридоновка, д. 24/1 Время работы: пн—пт — 9:00—23:00, сб-вс — 10:00—23:00 Телефон: +7 (916) 372-22-24 Сайт: nudecwb.ru Фото: facebook.com/coffeeandwinebar Фото: facebook.com/coffeeandwinebar

Алёна Ермакова

совладелица проекта Stay Hungry — Место, которое мы с коллегами называем «наша столовая» или «наш второй офис», это NUDE. Здесь любимый завтрак — творог с матча, в него добавляют довольно много карамели, поэтому я прошу карамель принести отдельно, ну или не нести вообще, правда, если честно, не потому, что сахар вреден, я просто не очень люблю сладкое.

Анастасия Годунова

совладелица кофейни Good Enough и шеф-бариста Nude Coffee & Wine — Родное место, которое я помогала открывать и до сих пор здесь шеф-бариста. Традиционно раз в месяц ребята устраивают бранч с большим выбором всякой вкусной еды (яйца, каши, сырники, нарезка всевозможных овощей, сыров и так далее). Платишь один раз и набираешь всё, что хочешь.

MoreGrill

Адрес: м. «Кузнецкий мост», ул. Кузнецкий мост, 18/7 Время работы: пн—вс — 9:00—24:00 Телефон: +7 (499) 963-82-72 Сайт: moregrill.com Фото: facebook.com/Moregrill Фото: facebook.com/Moregrill

Лена Титок

Food & Travel Editor в SNC Magazine — Не могу устоять перед панорамными окнами на мой любимый Кузнецкий! Мне очень нравится подача блюд и посуда в этом ресторане. А ещё к завтраку здесь предлагают угощение — бокал игристого. Мелочь, а приятно:)

«Рынок и общепит»

Адрес: м. «Новослободская», Весковский пер., 7 Время работы: 8:00—23:00 Телефон: +7 (495) 966-25-01 Сайт: facebook.com/rynokshuk

Филипп Миронов

медиа и коммуникации, фонд V-A-C — В «Рынок и общепит» я хожу после спортзала. Там надо брать шакшуку или лосося с бриошью. Вообще, это место с очень крутой, бодрящей атмосферой, идеально по утрам.

Pinch

Адрес: м. «Тверская», Большой Палашёвский пер., 2 Время работы: пн—вс — 8:30—24:00 Телефон: +7 (495) 691-99-88 Сайт: pinch.moscow Фото: facebook.com/pinch.moscow/ Фото: facebook.com/pinch.moscow/ Фото: facebook.com/pinch.moscow/

Анастасия Годунова

совладелица кофейни Good Enough и шеф-бариста Nude Coffee & Wine — Раньше я вообще не могла есть одна, но в Pinch мне так уютно, что теперь, если мне хочется позавтракать одной, иду только туда. Я невероятный фанат местного шеф-повара Луиджи Маньи, поэтому Pinch — одно из самых любимых мест не только для завтрака. Обычно заказываю омлет с трюфелем и рикоттой и что-нибудь из сладенького (чиа-пудинг с манго или блинчики из льняной муки с земляникой).

Denis Simachev Shop & Bar Адрес: м. «Кузнецкий мост», пер. Столешников, 12, стр. 2 Время работы: круглосуточно

Телефон: +7 (495) 629-80-85 Сайт: facebook.com/dsbar

Василиса Гусарова

основатель и креативный директор Sputnik Supervision — Поскольку я могу встречаться на завтраке только с приятными людьми из личного или рабочего круга, место выбирается соответствующее по атмосфере. Классика — это бенедикт (на бриоши или без неё) в «Симачёве», впрочем, это не обязательно утренняя трапеза.

Кафе «Пушкинъ»

Адрес: м. «Тверская», ул. Тверской бульвар, д. 26А Время работы: зал «Библиотека» — 12:00—24:00, зал «Аптека» — круглосуточно

Телефон: +7 (495) 739-00-33 Сайт: cafe-pushkin.ru Фото: cafe-pushkin.ru Фото: cafe-pushkin.ru Фото: cafe-pushkin.ru Фото: cafe-pushkin.ru Лена Титок

Food & Travel Editor в SNC Magazine — Если вам нужно «прогулять» иностранцев или напоить кофе дорогих друзей, то лучше места не придумаешь. «Инстаграмные» интерьеры, креативная подача, достойный выбор и довольно чёткое обслуживание. А ещё это не так дорого, как может показаться: средний завтрак в «Пушкине» обойдётся в пару тысяч на человека с учётом бокала игристого.

Tilda Food & Bar Адрес: м. «Тверская», Б. Палашевский пер., 14/7, стр. 3 (вход с Сытинского тупика)

Время работы: пн—пт — 12:00—24:00, сб—вс — 11:00—24:00 Телефон: +7 (916) 402-70-49 Сайт: facebook.com/tildafoodandbar Фото: facebook.com/tildafoodandbar/ Фото: facebook.com/tildafoodandbar/ Фото: facebook.com/tildafoodandbar/

Анастасия Годунова

совладелица кофейни Good Enough и шеф-бариста Nude Coffee & Wine — Завтраки тут только по выходным, с 11:00 до 16:00, но я очень люблю это место, потому что его открыли мои знакомые и там супердомашняя и красивая атмосфера. Обожаю тут заказывать пшённую кашу с манго и хурмой.

Osteria Bianca

Адрес: м. «Белорусская», ул. Лесная, д. 5А (Бутырский вал, 10)

Время работы: вс—чт — 9:00—1:00, пт—сб — 9:00—2:00 Телефон: +7 (495) 508-25-18 Сайт: osteriabianca.ru Фото: www.osteriabianca.ru Фото: www.osteriabianca.ru Лена Титок

Food & Travel Editor в SNC Magazine — Вкусные завтраки 24/7 в минуте ходьбы от метро «Белорусская». Обожаю их сырники и очень уважаю латте. Мне нравится, что яйцо бенедикт можно заказать хоть в 4 часа дня: было бы желание!

42 Coffee Shop

Адрес: м. «Маяковская», ул. Малая Бронная, 28 Время работы: пн—чт — 9:00—22:00, пт — 9:00—23:00, сб — 10:00—23:00, вс — 10:00—22:00 Телефон: +7 (499) 714-66-57 Сайт: facebook.com/42coffeeshop-2027085270947532/

Анастасия Годунова

совладелица кофейни Good Enough и шеф-бариста Nude Coffee & Wine — Новое место на Патриках, где я тоже отвечаю за кофе, но из еды тут предлагают raw vegan, а я активно изучаю сейчас всю эту модную и полезную еду. Мой выбор здесь — сырники из ферментированного кешью с кокосовым молоком и изюмом. Они идеальны с чёрным фильтр-кофе и очень сытные.

АВ Daily

Адрес: сеть по всей Москве

Сайт: av.ru/about/daily

Филипп Миронов

медиа и коммуникации, фонд V-A-C — Мне очень нравится завтракать в «АВ Дейли» — за три года им удалось выстроить почти парижскую сеть общепитов при супермаркетах, и мне нравятся все их кашки и блинчики в вакуумных упаковках. Эта опция, конечно же, работает в том случае, если вам надо перекусить в одиночестве.

Запись «11 лучших мест для завтраков в Москве» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.