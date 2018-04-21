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Андрей Травников вышел на субботник вместе с тысячами новосибирцев
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Андрей Травников вышел на субботник вместе с тысячами новосибирцев 

Все новости Новосибирской области 11 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Общероссийский субботник не обошел стороной и Новосибирск, и Михайловскую набережную, которую в 2017 году начали благоустраивать по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Поддержать порядок на преобразившейся набережной собрались 21 апреля около тысячи неравнодушных жителей.
Столько людей на Михайловской набережной собирается разве что в дни народных гуляний. Но вместо шариков и флажков на этот раз в руках новосибирцев были грабли, метелки и мешки для мусора.
Горожан воодушевили собственным примером региональные министерства. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников тоже принял участие в субботнике, о важности которого упоминал еще во время технической приемки первого этапа реконструкции набережной в конце октября. Пользуясь случаем, руководитель региона поздравил коллег с днем местного самоуправления.
«Хотел бы поздравить не только людей, которые занимаются местным самоуправлением, но и активистов ТОСов, общественные организации, просто неугомонных жителей, которые стараются что-то сделать лучше для родной земли. Поздравить людей, которые сегодня вышли на субботники, занимаются благоустройством скверов, парков, улиц, дворов. Которые не только говорят, что плохо, почему плохо и кто виноват, но и готовы совершать активные действия для того, чтобы та замечательная земля, где мы живем, стала более благоустроенной, чище и краше», — сказал Андрей Травников.
Работники областных министерств не единственные, кто каждый год помогает сделать родной город чище. Ответственные новосибирцы тоже ежегодно сгребают прошлогоднюю листву, сухую траву и небрежно брошенный мусор. Многие даже приходят целыми семьями. «Каждый год разные места убираем — ботсад, парки, теперь вот набережную, — поделился с корреспондентом VN.ru житель Новосибирска Вадим Анатольевич. — Набережная — это место семейного отдыха, здесь должно быть особенно чисто. Поэтому, я думаю, субботник нужен несколько раз в году — весной и осенью, в межсезонье».
Спустя считанные минуты мешки с прелыми листьями и пожухлой травой заполнили собой обочины тротуаров Михайловской набережной, и грузовики принялись вывозить сотни черных полиэтиленовых пакетов. После этого набережная стала преображаться на глазах.
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