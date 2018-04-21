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Новосибирцы дружно вышли на субботник и убрали улицы
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Новосибирцы дружно вышли на субботник и убрали улицы 

АиФ-Новосибирск 30 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сегодня, 21 апреля, прошел общегородской субботник. В нем приняли участие тысячи горожан, а также инициативу поддержали врио губернатора НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Уборку территории устроили у Нарымского сквера, на Михайловской набережной, на Бориса Богаткова у памятника, у НОВАТа, и во многих других местах.
Субботники — старая добрая традиция, которая сохранилась еще с советских времен. Только благодаря совместным усилиям горожан можно избавить Новосибирск от пыли и грязи.
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