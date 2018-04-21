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60 лет исполняется актрисе Энди МакДауэлл
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60 лет исполняется актрисе Энди МакДауэлл 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Розали Андерсон МакДауэлл родилась в Гаффни, Южная Каролина в семье лесопромышленника и преподавательницы музыки. Когда девочке было шесть, ее родители разошлись и она вместе со старшей сестрой и младшим братом осталась с матерью. Окончив школу, Розали поступила в колледж, но отучилась там лишь два года, поскольку ей необходимо было работать из-за плачевного финансового положения. Она успела поработать официанткой и постоять за прилавком магазина модной одежды. В возрасте 20 лет МакДауэлл почувствовала себя тесно в родном городке и решила отправиться в Нью-Йорк, где ей достаточно быстро удалось устроиться на работу в агентство «EliteModelManagement». Благодаря своим природным данным, девушка быстро освоила новую профессию. Уже на начальном этапе своей модельной карьеры Энди выступала на парижских подиумах, сотрудничала с такими брендами как Yves Saint Laurent, Vassarette, Armani perfume, Sabeth-Row, Mink International, Anne Klein, Bill Blass. Ее лицо регулярно появлялось на обложках Vogue и Glamour, а в 1986 году она стала лицом L'Oreal. В 1984 Розали дебютировала в качестве актрисы в «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», где ее партнером был Кристофер Ламберт. Для своего персонажа у МакДауэлл было слишком заметное американское произношение, так что ее дублировала Гленн Клоуз. Спустя год, актриса сыграла в «Огнях святого Эльма», после чего намеренно прервала карьеру чтобы пойти учиться на актерские курсы по системе Станисловского. В 1989 году Энди МакДауэлл сыграла у Стивена Содерберга в «Секс, ложь и видео», которая была удостоена «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. За этой картиной последовали съемки в «Виде на жительство» с Жераром Депардье, «Предмете красоты» с Джоном Малковичем и «Гудзонском ястребе» с Брюсом Уиллисом. Мировую славу артистке принесли фильмы «День сурка», «Рубин Каира», «Короткие истории» и «Четыре свадьбы и одни похороны», в которых она снялась в 1993-1994 годах.
Со своим первым мужем, манекенщиком Полом Куолли, Энди МакДауэлл познакомилась еще будучи моделью. Поженившись в 1986 году, они прожили вместе 13 лет, в их браке родилось трое детей: сын Джастин и две дочери — Рейни и Маргарет. С 2001 по 2004 год актриса была замужем за другом детства, бизнесменом Реттом Хартцогом. В 2006-ом Энди вышла замуж за предпринимателя Кевина Гигана, для которого этот брак тоже был третьим, кроме того он также был отцом троих детей.
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