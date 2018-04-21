Когда пел Иван Грозный

Иоанн Васильевич был очень музыкальным человеком. Грозный царь не только сам очень любил слушать церковное пение, но и участвовал в исполнении лично.

Свидетельство об этом сохранилось даже в одном из храмов Переславля-Залесского, где на белокаменной плите начертано: «Благочестивый государь всенощное бдение слушал и первую статию сам пел, и Божественную литургию слушал, и красным пением с своею станицею сам же государь пел на заутрени и на литургии».

Появление многоголосья

Во времена правления Ивана Грозного началось повсеместное распространение на Руси многоголосого пения (до того времени характерное лишь для Новгорода и Пскова), о чём вышло специальное решение Московского Собора 1551 года. На том же Соборе царь обязал духовенство организовывать детские школы, где священники должны были обучать не только грамоте, но и «церковному пению псалтырному».

В любимой резиденции царя Александровской слободе работала своего рода старинная консерватория, в которую собирались со всей Руси лучшие певчие и композиторы того времени. Один из них, Иван Нос, стал первым музыкальным теоретиком России. Другой, Фёдор Крестьянин (или Христианин), прославился как преподаватель. Во многом благодаря покровительству царя оба оказали огромное влияние на дальнейшее развитие православных церковных песнопений.

Грозный — сочинитель

Иоанн Васильевич и сам сочинял музыку. До нашего времени дошли два произведения, принадлежащие его перу (они подписаны «Творение царя Иоанна, деспота российского» и «Творение царёво»). Вполне вероятно, что Иоанн Грозный сочинил для них не только музыку, но и слова. Оба они относятся к жанру стихиры — песнопения, исполнявшегося во время утрени или вечери, которое начинается с текста одного из псалмов и продолжается логически связанным с его смыслом прославлением какого-либо современного события или человека.

Одна из стихир написана в честь сретения Владимирской иконы Божьей Матери, которая по православным представлениям в 1395 году спасла Русь от нашествия Тамерлана. «Вострубите трубою песней во благонарочитом дни праздника нашего и тмы разрушение, и свету пришествие паче солнца восиявша», — говорится в ней.

Другая прославляет московского митрополита начала XIV века Петра, с именем которого наряду с Иваном Калитой связано начало возвышения Москвы (он, в частности, перенёс туда митрополичью кафедру из Владимира). Её текст гласит: «Кыми похвалеными венецы увяземо святителя иже плотию в Руси суща и духовно всем достизающа, иже чиста того любяще, веримо предстоятеля и заступеника, иже всемо скорбнымо утешителя, благочестия реку, Землю Русскую веселяшу течении Петра, теплаго предстателя нашего и хранителя».

Музыка царских стихир звучит строго, даже сурово (соответствуя характеру автора). Они поются мужскими голосами в унисон, однако не кажутся монотонными из-за мелодических украшений.

В русских музыкальных сочинениях того времени (в том числе и написанных Иоанном Грозным) часто использовались так называемые фиты — значки, обозначающие различные музыкальные украшения (вроде позднейших триолей или мордентов). Использование фит давало певчим возможность варьирования исполнения и своеобразной импровизации. Для «развода» (расшифровки) фит составлялись даже специальные сборники, фитники, с помощью которых можно было подбирать наиболее подходящие варианты исполнения.

Помимо Иоанна Грозного из российский царей духовную музыку сочинял рано умерший Фёдор Алексеевич, старший брат Петра Первого.