«Обильный завтрак»: Яна Рудковская похвалилась мамиными пирожками

Известный продюсер Яна Рудковская всегда открыта перед своими поклонниками в социальных сетях. Женщина выставляет на всеобщее обозрение практически все важные моменты из жизни, показывая различные фотографии и видеоролики. Особое место в микроблоге знаменитости занимают завтраки, которым она выделила даже отдельную рубрику.

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Димы Билана и жена Евгения Плющенко решила пополнить свою и так немалую коллекцию фотографий в личном микроблоге под общим названием рубрикамоизавтраки. И если раньше особый упор женщиной делался на каких-то изысканных блюдах или так любимых ею сырниках, то в этот раз она выделила пироги, выпеченные ее матерью. «Домашний завтрак, мамины пирожки, японские десерты, что может быть лучше?»

Фотография с едой и красивой сервировкой стола очень понравилась поклонникам Рудковской. Правда, некоторые из них не совсем поняли, почему Яна всегда завтракает одна. Да и сам факт того, что продюсер может съесть сразу несколько разных блюд и совершенно не переживает за фигуру, вызвал массу вопросов о стороны Интернет-пользователей. «Пирожки, Вы разве не на диете?» «Классно, что вы не поправляетесь от пирожков и выглядите прекрасно…» «Да Яна почему ты, как единоличник одна ешь? В тишине лучше жуётся и усваивается?» «А почему, имея семью, всегда завтрак на одного? Непонятно…» «Как будто искусственное всё…» «Нельзя так народ дразнить, я думаю…» «Обильный завтрак!» Кстати, часть подписчиков Рудковской обратила свое внимание на то, что продукты, запечатленные ею на фото, не сочетаются между собой. По их словам, знаменитость после такого завтрака наверняка обеспечит себе проблемы с пищеварением.

А пару дней назад Рудковская появилась в серебристо-синем платье от Dior на вручении премии «Самые стильные в России-2018». При этом ее образ показался пользователям соцсетей крайне неудачным. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!