На Ставрополье споют военные песни

В конце следующей недели в Пятигорске пройдёт городской конкурс инсценированной песни «Всё о той весне», победители которого будут выступать на концерте в День Победы, сообщили STAV.AF.RU в администрации города.

Отборочный этап начнётся в 12.00 27 апреля в концертном зале городского дома культуры №1 по проспекту 40 лет Октября. На следующий день в 15.00 состояится церемония награждения победителей. Лучшие испонители 9 мая смогут принять участие в гала-концерте на Поляне Песен на горе Машук.

С полным списком краевых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Ставрополья.