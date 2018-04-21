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На Ставрополье споют военные песни
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На Ставрополье споют военные песни 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В конце следующей недели в Пятигорске пройдёт городской конкурс инсценированной песни «Всё о той весне», победители которого будут выступать на концерте в День Победы, сообщили STAV.AF.RU в администрации города.
Отборочный этап начнётся в 12.00 27 апреля в концертном зале городского дома культуры №1 по проспекту 40 лет Октября. На следующий день в 15.00 состояится церемония награждения победителей. Лучшие испонители 9 мая смогут принять участие в гала-концерте на Поляне Песен на горе Машук.
С полным списком краевых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Ставрополья.
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